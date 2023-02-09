Внучка легендарного Владимира Богославского рассказала, как ее дедушка внедрял самые смелые достижения российской медицины

К Антонине Богославской до сих пор на прием приходят дончане, которые с благодарностью вспоминают, что их дедушку спасал ее дедушка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Паша Ангелина, Стаханов, профессора Богославские - знаковые для Донбасса люди. Выдающиеся хирурги отец и сын, проживавшие в Сталино (нынешний Донецк) в середине прошлого века, запомнились дончанам как новаторы и первопроходцы, которые ставили на ноги, казалось бы, безнадежных больных.

«Комсомольская правда» взяла интервью у внучки основателя хирургической службы Донбасса Владимира Богославского – Антонины Ростиславовны.

В 36 ЛЕТ ОКАЗАЛСЯ В ДОНЕЦКЕ

- Расскажите, пожалуйста, о своем легендарном дедушке Владимире Матвеевиче.

- Ко мне до сих пор на прием приходят дончане, которые с благодарностью говорят, что моего дедушку спасал ваш дедушка (Антонина Богославская работает акушером-гинекологом в учебно-научно-лечебном комплексе «Университетская клиника». – Авт.).

Начало врачебной деятельности Владимира Матвеевича совпало с началом Первой мировой войны. Он участвовал в ней полевым хирургом. За нелегкий труд в годы Первой мировой моего дедушку наградили пятью орденами Российской империи.

Осенью 1917 года Владимира Матвеевича, ставшего к тому времени старшим врачом полка, направили в лазарет Саратова. Там Богославский был учеником одного из основоположников советской хирургической школы, академика Сергея Спасокукоцкого.

Семья Богославских на фронте. Владимир Матвеевич Богославский, Ростислав Владимирович Богославский и его супруга (справа налево)

А через семь лет Владимира Богославского по конкурсу назначили заведующим хирургическим отделением первой советской больницы в Сталино (прежнее название Донецка). Тогда она называлась областной центральной клинической больницей (ОЦКБ). Сейчас это Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ).

ИЗОБРЕЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ПИЩЕВОД

- Какие уникальные операции на тот момент уже выполнял Владимир Матвеевич?

- Первым ноу-хау моего знаменитого предка было изобретение операции на пищеводе в случае его термического ожога. Больным, которые не могли проглатывать пищу, Владимир Богославский успешно формировал новый пищевод из кишки. Впервые пациента с искусственным пищеводом он продемонстрировал на VII Всесоюзном Съезде хирургов в 1925 году.

Мой дедушка оперировал в разных областях хирургии: операции на желудке, печени, селезенке, кишечнике, выполнял все виды урологических операций (его называли «отцом этого направления хирургии» в регионе), оперировал на щитовидной железе.

Помимо этого, Владимир Богославский впервые в Донбассе стал развивать почечную хирургию, в частности, при камнях в почках.

На кафедре медуниверситета на базе ИНВХ им. В.К.Гусака Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На огромную работу Владимира Матвеевича обратил внимание руководитель Харьковского института усовершенствования врачей, и на базе хирургического отделения первой Совбольницы Сталино, которым руководил Богославский, был создан филиал этого института.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ УШЛИ НА ФРОНТ

- А потом грянула Великая Отечественная.

- В 1941 году военврач первого ранга Владимир Матвеевич с женой медиком Антониной Николаевной и сыном Ростиславом, только окончившим медицинский институт, ушли добровольцами на фронт. Богославские старший и младший были ведущими хирургами Калининского, Второго Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов. Выполняли по 18-20 операций в сутки. Они стоя ели, стоя спали…

Когда Сталино освободили от немецко-фашистских захватчиков (8 сентября 1943 года. – Авт.), семья Богославских пожертвовала все свои сбережения в помощь обездоленным горожанам. А спустя некоторое время, в госпиталь, в котором они трудились, принесли телеграмму из Москвы: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, товарищ Богославский, за вашу заботу о пострадавших от фашистских оккупантов матерях и детях освобожденных районов Украины. Сталин».

Профессора Богославский. Картины на кафедре в ИНВХ имени Гусака Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Владимир Матвеевич с сыном закончили войну в Кенигсберге. Они были награждены медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденами Красной Звезды.

СИЛЫ – В СЕБЕ!

- Какие достижения у выдающихся хирургов Богославских были после войны?

- После возвращения в Сталино Богославского-отца избрали депутатом горсовета. Он восстанавливал и развивал больницы, амбулатории, медицинские пункты, возрождал разрушенный немцами медицинский институт.

В 1947 году Владимир Матвеевич впервые в Донбассе успешно провел черезгрудинную резекцию пищевода и желудка у больного, страдавшего онкологией.

…Моего папу Ростислава Богославского пригласили в Москву написать кандидатскую диссертацию по проблемам сердца. Он защитил ее под руководством одного из основателей сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии в СССР - академика Александра Бакулева - в июле 1949 года.

Отмечу, что докторскую диссертацию по кардиологии Ростислав Владимирович защитил в столице России 15 марта 1953-го, а на следующий день не стало моего дедушки.

- Антонина Ростиславовна, в чем был секрет успеха вашего знаменитого дедушки?

- «У хирурга во время операции должна быть холодная голова и горячее сердце», - любимая поговорка Владимира Матвеевича. Но не в одном мастерстве, не в одной хирургической технике секрет превосходных результатов большинства его операций. Немалое значение здесь имеет большой душевный талант, помогающий хирургу вернуть надежду даже самому тяжелому больному, заставить больного поверить в исцеление, мобилизовать все силы организма на борьбу с недугом.

Врачи говорили о Владимире Матвеевиче: «Он своих больных выхаживает, он призывает себе в союзники против недуга волю и силы больного». Для каждого из пациентов у него находилось доброе слово, каждому он умел внушить бодрость, надежду.

БЫТЬ ЧАСТЬЮ ДИНАСТИИ - БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- В том же году Ростислав Владимирович вернулся из Москвы в Сталино.

- Да, здесь он продолжил дело своего отца. При нем клиника приобрела статус республиканского научного и медицинского центра.

Ростислав Владимирович во время операции на сердце. Фото: Личный архив Антонины Богославской

Ростислав Богославский поставил на поток проведение операций, к примеру, при пороке сердца. Он внедрил в практику более эффективный наркоз (специальные препараты вводятся с помощью трубки через трахею).

Отец был инициатором создания факультета усовершенствования врачей, а потом его бессменным деканом. Женой Ростислава Владимировича была операционная медсестра. Познакомились они на фронте.

Дома у нас были мир и взаимопонимание. Быть частью династии - это большая ответственность людей друг перед другом, связанных не только кровными узами, но и одной профессией. Мой муж Валентин Кобец - тоже врач. Заведующий урологическим отделением Донецкого клинического территориального медицинского объединения, член Европейской ассоциации урологов.

Внучка Александра и внук Ростислав - юные представители династии Богославских. У них еще есть время, чтобы сделать осознанный шаг в профессию и стать продолжением не только истории семьи, но и медицины Донбасса.

СПРАВКА «КП»

Владимир Матвеевич Богославский родился 16 сентября 1888 года в Харьковской губернии. Там учился в гимназии. В 20 лет поступил на физико-математический факультет Харьковского университета, но вскоре понял, что это не его. В 1914 году окончил медицинский факультет одного из старейших вузов Российской империи - Юрьевского университета в Тарту. Там было пять кафедр и анатомический театр.

В 1930 году Владимир Богославский стал одним из основателей Сталинского медицинского института (ныне - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького). Владимир Матвеевич первым в Донбассе широко применял переливание крови. Благодаря ему впоследствии возникла Донецкая республиканская станция переливания крови.

В 1948 году Владимира Богославского наградили орденом Ленина. А через два года - избрали депутатом Верховного Совета СССР. До самой смерти он работал в областной центральной клинической больнице (ныне это ИНВХ имени В. К. Гусака) и возглавлял кафедру госпитальной хирургии. Владимир Матвеевич умер от сердечного приступа 16 марта 1953 года. Его похоронили на Мушкетовском кладбище Донецка.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ!

Богославский-младший создал в Донецке Ожоговый и Сосудистый центры

О Ростиславе Владимировиче рассказал его коллега Эмиль Фисталь, с которым он вместе работал в ОЦКБ.

Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ), в которой трудились знаменитые профессора Богославские, сейчас называется Донецким институтом неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). О Ростиславе Богославском «Комсомольской правде» рассказал руководитель ИНВХ, профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь.

Эмиль Яковлевич ФИСТАЛЬ. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ОПЫТ РАБОТЫ В МОСКВЕ

- Улица, на которой стоит наш Институт, названа в честь профессоров Богославских, - говорит Эмиль Яковлевич. - Владимир Матвеевич Богославский и его сын Ростислав Владимирович работали в ОЦКБ в середине прошлого века.

Владимир Богославский является основателем первой хирургической кафедры в Сталинском национальном медицинском университете (Сталино - нынешний Донецк). Кафедра госпитальной хирургии была создана на базе ОЦКБ в 1935 году и сейчас она носит имя Владимира Богославского.

После смерти Владимира Матвеевича ее возглавил его сын. На тот момент у Ростислава Владимировича был богатый опыт работы в хирургической клинике II Московского медицинского института под руководством академика Александра Бакулева.

НОВАТОР ХИРУРГИИ

- Как и отец, Ростислав Богославский был новатором хирургии, первым в регионе внедрил в практику ряд сложных операций, - продолжает руководитель ИНВХ. - В частности, младший Богославский разрабатывал вопросы диагностики и лечения заболеваний венозной системы. В результате у нас был создан сосудистый центр.

В 1960 году Ростислав Богославский основал и Ожоговый центр. Через пять лет я работал в нем. С Ростиславом мы очень тепло общались. У нас были хорошие человеческие и профессиональные отношения.

К сожалению, Богославский-младший умер в 52 года. Сын был достойным продолжателем дела своего отца.

А КАК СЕЙЧАС?

Преподавательский состав омолодился

Игорь ШАПОВАЛОВ, заведующий кафедрой хирургии им. В.М. Богославского Донецкого медицинского университета им. М. Горького:

- Из-за боевых действий многие преподаватели выехали, часть сотрудников вышла на пенсию. Поэтому наша кафедра очень омолодилась. Для студентов преподают ведущие специалисты в общей и сосудистой хирургии. Мы видели этих ребят в деле и пригласили их на кафедру. Сейчас они успешно занимаются и научной, и практической деятельностью.

Сейчас кафедрой хирургии имени В.М. Богославского заведует Игорь Шаповалов. Он старается, чтобы студенты имели возможность живого общения с пациентами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отмечу, что мы стараемся приблизить студентов к пациентам. Я еще застал то время, когда у нас лекционный курс проходил в актовом зале с демонстрацией больного. И сейчас стремимся подходить к обучению студентов точно так. Важно, чтобы на практических занятиях будущие врачи могли вживую опросить и осмотреть пациентов.

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