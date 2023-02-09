Вопрос ценообразования в ДНР подняли на федеральном уровне

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским. Стороны обсудили механизмы, которые позволят контролировать цены на социально значимые продукты в Республике. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Цель у нас прежняя - необходимо прийти к уровню цен Ростовской области. Также важен контроль цен на лекарственные препараты и тарифы мобильной связи, - заявил Пушилин.

В Республике хотят прийти к уровню цен Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер Республики напомнил, что пресечение необоснованного роста цен, вызванного нарушением закона о защите конкуренции, - одна из главных задач, поставленных перед Федеральной антимонопольной службой России. Поэтому в ходе встречи была также поднята тема применения в ДНР закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- С учетом ограниченного инструментария, который сейчас имеется у Республики, особенно важна работа по исключению нарушений и соблюдению баланса интересов заказчиков и исполнителей госзаказа, - пояснил глава региона.

Денис Пушилин также добавил, что встретился сегодня с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Даниилом Егоровым. Поговорили про особенности налогообложения и применение норм российского налогового законодательства на территории ДНР.

Поднималась также тема особенностей налогообложения и применения норм российского налогового законодательства на территории ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин напомнил предпринимателям про их ответственность в вопросе ценообразования. Врио Главы ДНР вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко провел рейд в одном из местных продуктовых магазинов.

Денис Пушилин неоднократно напоминал предпринимателям про их ответственность в вопросе ценообразования. Фото: ТГ/Пушилин

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