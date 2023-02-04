Денис Пушилин напомнил предпринимателям про их ответственность в вопросе ценообразования

По признанию руководителя региона, цены оставляют желать лучшего. Фото: ТГ/Пушилин

Производители продуктов питания и крупные торговые сети ДНР получат от государства поддержку, однако при этом они должны помнить и про свою ответственность при формировании цен на товары. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил сегодня один из республиканских продуктовых магазинов.

- Цены оставляют желать лучшего. Сейчас это одна из чувствительных тем для жителей Республики, - подчеркнул он.

Сообщается, что после этого Денис Пушилин и Сергей Кириенко провели рабочую встречу с представителями бизнеса ДНР и ЛНР, где состоялся откровенный разговор. Перечень проблем у предпринимателей немалый - это и кадровый голод, и трудности с логистикой, и прекращение льготного кредитования. Много вопросов связаны с переходным периодом, особенно в плане налогообложения.

- Все эти задачи государство будет помогать решать, но и бизнес должен понимать социальную ответственность в политике ценообразования, - заявил врио Главы ДНР.

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