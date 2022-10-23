Якутия поможет создать в Кировском современный IT-центр

Айсен Николаев продемострировал Виталию Хоценко работу проектора для кинотеатров «Экстра Синема». Фото: АГ Кировское

В городе Кировское в следующем году при поддержке якутских специалистов будет создан современный IT-центр. Об этом договорились председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко с главой Якутии Айсеном Николаевым во время обхода восстанавливаемых объектов в шахтерском городе.

РАЗВОРОТ В СТОРОНУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

- Уже в следующем году при поддержке якутских специалистов запланируем создать в Кировском современный IT-центр, где все желающие смогут получить передовые цифровые профессии, - заявил Хоценко.

Он отметил, что в Якутии очень сильные IT-шники, которые работают во благо региона и страны в целом. Для ДНР также очень интересен опыт открытия IT-центров в городах и районах для повышения цифровой грамотности жителей.

- То, что Якутия прошла лет 10-15 назад, мы начинаем только сейчас. В последнее время приоритет был далек от цифрового, а стоящие сейчас перед нами задачи при бумажном документообороте будет сложно реализовать, — подчеркнул глава Правительства.

Он рассказал, что на базе министерства связи создан Республиканский центр информационных технологий, который будет отвечать за процессы цифрового развития и информатизации. Планируется к концу года в нескольких ведомствах запустить пилотный проект электронного документооборота с перспективой масштабировать его на все ведомства Республики.

- Следующий шаг – Госуслуги ДНР, запустить которые мы планируем в будущем году. Важно, чтобы жителям ДНР были доступны все электронные и цифровые сервисы, которые есть у населения других субъектов Российской Федерации, - отметил Хоценко.

«ИНКУБАТОР» ДЛЯ СТАРТАПОВ

Глава Якутии Айсен Николаев выразил готовность поделиться опытом развития сферы информационных технологией в регионе. Знаменитый IT-парк «Якутск», он же Парк высоких технологий - фактически местный «инкубатор» для самых разных стартапов (начинающих компаний). Здесь рождаются на свет удивительные бизнес-идеи. Не случайно на долю республики Саха (Якутия) приходится 85 процентов экспорта IT-услуг всего Дальневосточного федерального округа.

Побывавший в августе в IT-парке председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Якутия показала свое лидерство в IT-отрасли среди регионов страны. Поэтому Хоценко прекрасно знал, к кому обратиться за помощью.

Кстати, сам Айсен Николаев в свое время с отличием окончил физико-математическую школу, а затем и физфак Московского государственного университета.

В школе компьютерные классы оборудованы новой техникой и мебелью. Фото: АГ Кировское

В Кировском городском культурно-досуговом комплексе Николаев лично проверил работу проектора для кинотеатров «Экстра Синема».

- Это полностью разработка нашего технопарка. Теперь у города есть доступ до большой библиотеки кинофильмов. С помощью этого оборудования состоялся показ якутского фильма «Джулур: Мас-рестлинг». Уверен, многие жители города с удовольствием будут посещать кинопоказы, – отметил Айсен Сергеевич.

Для сведения - Михаил Мишустин высоко оценил разработки системы распространения видеоконтента для кинотеатров «Экстра Синема». Это и другие предложения якутских разработчиков рассмотрят в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Вот и председатель Правительства ДНР обсудил с главой Якутии сотрудничество в сфере цифровизации не только в Кировском, но и в целом по Республике.

- Мы возьмем на заметку и в будущем во всех городах и районах установим такие проекторы. Ваш опыт будет использован в наших домах культуры при реконструкции, - резюмировал Виталий Хоценко.

«ШКОЛУ ДЕЛАЛИ КАК ДЛЯ СЕБЯ»

В Кировском Айсен Николаев проинспектировал ремонт школы №2. В нынешнем году этот объект стал самым масштабным в рамках шефской помощи городу от дальневосточного региона. Капремонт в учреждении за более 40 лет эксплуатации не проводился ни разу.

- Здесь фактически были оставлены только стены. Полностью меняли сантехнику, вентиляцию, электрику, окна, кровлю, – отметила директор школы Ольга Цюпка.

Директор школы №2 Ольга Цюпка (в центре) очень довольна беспрецедентной помощью Якутии. Фото: АГ Кировское

Уже фактически готовы все учебные классы, основной массив работы сейчас ведется на первом этаже – в спортзале, столовой и актовом зале. Школа полностью оснащается новым оборудованием, в том числе и для специализированных кабинетов физики, химии, компьютерных классов. Завезены мебель для актового зала, спортивный инвентарь, кухонное оборудование. Во всех классах установлены интерактивные доски.

- У себя в Республике мы стараемся каждый год подобным образом обновлять 10-15 школ. И эту школу делали как для себя. Это очень важно, ведь качественное образование — залог будущего нашей общей страны, — прокомментировал глава Якутии.

Он передал начальнику отдела образования города Ирине Арзамасцевой сертификат для оборудования компьютерного класса в средней школе №3. Работы там запланированы на 2023-2024 годы.

Глава Якутии передал начальнику отдела образования города Ирине Арзамасцевой сертификат для оборудования компьютерного класса. Фото: АГ Кировское

Глава администрации города Сергей Ермаков поблагодарил руководство Якутии за большую помощь.

- Благодарны всем, кто помог сделать нашу школу новой. Дети, родители, учителя будут рады, и не просто рады: всем будет комфортно учиться здесь, – подчеркнул Ермаков.

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