В ДНР пояснили, как долго будут принимать гривну

Жители новых регионов России могут использовать при расчетах гривны, притом, что основной денежной единицей в новых субъектах РФ является рубль. Фото: ЛИЦ

Жители новых регионов России могут использовать при расчетах гривны, притом, что основной денежной единицей в новых субъектах РФ является рубль. Про особенности осуществления расчетов в украинской гривне на территории Республики рассказали в Центральном республиканском банке ДНР.

В финучреждении пояснили, что 18 октября вступило в законную силу постановление Центробанка Республики от 14 октября 2022 года «Об особенностях осуществления расчетов в украинской гривне на территории Донецкой Народной Республики», в соответствии с которым в ДНР при расчетах за одну украинскую гривну применяется курс в размере 1,25 российских рубля.

Рассчитаться за товары, работы и услуги гривнами можно будет до 31 декабря. Это право предусмотрено также федеральным законодательством.

Рассчитаться за товары и услуги гривнами можно будет до 31 декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Обращаем внимание, что в соответствии с частями 2-4 статьи 19 Федерального конституционного закона от 04 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», до 31 декабря 2022 года на территории Донецкой Народной Республики допускается обращение национальной денежной единицы Украины - гривны и осуществление расчетов как в рублях, так и в гривнах по выбору плательщика, - подчеркнули в ЦРБ ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке и Луганске заработают первые отделения российского ЦМРБанка. Главная цель для финучреждения в новых регионах России - обеспечить жителей качественными банковскими услугами.

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