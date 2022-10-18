В Донецке и Луганске заработают первые отделения российского ЦМРБанка

Клиенты банка уже сейчас могут открыть счет, провести платеж и получить консультацию по оформлению контрактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский ЦМРБанк начинает свою работу в новых регионах России. Первые отделения уже открываются в Донецке, Макеевке, Луганске, Мелитополе и Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- Главная цель банка в новых регионах России - обеспечение местного бизнеса качественными банковскими услугами, - пояснили там.

Уточняется, что в отделениях банка клиенты смогут оперативно открыть расчетный счет, без задержек провести платеж, а также получить всю необходимую информацию по оформлению контрактов.

- Дополнительно к этому банк начисляет проценты на остаток денежных средств и уже приступил к рассмотрению заявок на получение кредита, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Сообщается также, что в планах ЦМРБанка - развитие сети своих офисов не только в областных и республиканских центрах, но и в других населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсонщины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР намерены расширить сеть коммерческих банков

Республика переходит на двухуровневую банковскую систему (подробнее)