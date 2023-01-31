Создается новый современный медцентр: Как проходит капитальный ремонт Мариупольской горбольницы №3 в Мариуполе

Работы идут на территории всего больничного комплекса Фото: Александр ИВАНОВ

Средства Фонда Победы в Великой Отечественной войне Санкт-Петербурга и Ленинградской области были направлены в Мариуполь для восстановительных работ многих объектов. Один из таких больших ремонтов проходит на территории Городской больницы №3, что в Октябрьском районе Мариуполя.

Ремонт здания онкологического диспансера Фото: Александр ИВАНОВ

Капитальный ремонт детской поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ

Капитальный ремонт детской поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ

Работы идут на территории всего больничного комплекса: детский офтальмологический центр, поликлиника, онкодиспансер, детская хирургия, родильный дом, хозяйственно-бытовые помещения (с созданием новых помещений) Также ремонт практически завершен в здании бывшего морга.

Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ

Капитальный ремонт здания взрослой поликлиники Фото: Александр ИВАНОВ

Проведение ремонтных работ на территории Горбольницы №3 Фото: Александр ИВАНОВ

На наших глазах происходит практически создание нового комплекса с нуля – его помещения соединены подземными коммуникациями и хранилищами, в этом месте в марте 2022 прятались и создали склад боеприпасов карательные отряды ВСУ, поэтому строения, как и сама внутренняя территория были сильно разрушены. После окончания работ жители города увидят не только новые больничные помещения, но и современную инфраструктуру, дворы для отдыха и прогулок. Инфраструктура и логистика подъездных путей, коммуникаций будут построены заново.

Проведение ремонтных работ на территории Горбольницы №3 Фото: Александр ИВАНОВ

Капитально отремонтированное здание морга Фото: Александр ИВАНОВ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство нового водовода в ДНР от реки Дон идет днем и ночью

Военные строители, саперы и археологи вместе работают на трассе будущего трубопровода (подробности)