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Общество30 января 2023 16:50

«Мониторинг продолжается. Готовятся меры ответственности»: За счет работы с торговыми сетями в ДНР удалось снизить цены на отдельные продукты питания

Межведомственный штаб в сфере ценообразования усилили главами городов и районов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Власти ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью

Власти ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели в том числе ситуацию с ценами на продовольственные товары в Республике.

- Как следует из доклада Правительства, за счет работы с торговыми сетями удалось снизить цены на отдельные продукты питания, пользующиеся спросом. Мониторинг цен продолжается, при этом готовятся меры ответственности, - сказал руководитель Республики.

Жители ДНР отмечают, что цены, в частности, на яйца, яблоки, бананы, помидоры, свеклу стали ниже.

- Ждем, что ассортимент более дешевых продуктов расширится, - говорят потребители.

Власти ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью

Власти ДНР для сдерживания цен намерены увеличить товарооборот с Херсонской областью

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Для увеличения оперативного реагирования в Межведомственный штаб в сфере ценообразования решено включить глав городов и районов. Правительство готовит перечень практических мероприятий, способствующих сдерживанию цен, среди которых увеличение товарооборота с Херсонской областью, меры поддержки предприятий агропрома.

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