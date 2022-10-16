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Политика16 октября 2022 15:20

В Мариуполь привезли гуманитарную помощь от Рамзана Кадырова

Из Чеченкой Республики прибыли четыре фуры с продуктами первой необходимости
Александр ИВАНОВ
В город приехали четыре фуры с продуктами

В город приехали четыре фуры с продуктами

Фото: Александр ИВАНОВ

В воскресенье, 16 октября, в Мариуполь из Чеченкой Республики прибыли четыре фуры с продуктами первой необходимости – гуманитарной помощью для жителей города от Рамзана Кадырова.

Продуктовые наборы раздавали жителям во дворе одного из самых пострадавший районов города - на западе Октябрьского района. Очереди к грузовикам образовались моментально. Благодаря активистам общественной организации «Молодая Республика» очередь продвигалась достаточно быстро. а охрану правопорядка обеспечивала полиция и бойцы подразделения «Ахмат».

Получить помощь могли все категории граждан

Получить помощь могли все категории граждан

Фото: Александр ИВАНОВ

Получить помощь могли все категории граждан

Получить помощь могли все категории граждан

Фото: Александр ИВАНОВ

В раздаче гуманитарной помощи помогали волонтеры

В раздаче гуманитарной помощи помогали волонтеры

Фото: Александр ИВАНОВ

В раздаче гуманитарной помощи помогали волонтеры

В раздаче гуманитарной помощи помогали волонтеры

Фото: Александр ИВАНОВ

Помощь от Чечни могли получить все категории граждан. Каждому полагалось продовольствие в большом количестве, каждый получал по 10 килограммов сахара, гречки и муки, по 12 банок каждого вида консерваций: горошек, фасоль, овощи, по упаковке газированной воды.

- Получил помощь от Кадырова, это подмога моей семье. Спасибо ему лично и всем соотечественникам из Чечни, - говорит житель Мариуполя Сергей Владимирович. - Думал сегодня выспаться, а соседи в восемь часов утра звонят и говорят: «Иди, Рамзан Ахматович подарки привез!». И много так выдавали. Очень приятно!

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Продуктовые наборы - большие

Продуктовые наборы - большие

Фото: Александр ИВАНОВ

Во время раздачи гуманитарной помощи я встретил местную легенду – Валерия Евгеньевича. Этого мужчину я знаю уже восемь лет. Над ним в свое время неонацисты «Азова» (запрещенная в РФ организация) издевались, а он в свою очередь даже при Украине умудрялся раздавать российскую и республиканскую прессу. Сейчас на всех массовых мероприятиях в городе – он раздает людям свою любимую газету – «Комсомольскую правду».

- Передаю привет любимой газете! Вот узнал, что раздача гуманитарки будет, в гуманитарном штабе взял свежий выпуск, 200 газет «Комсомолки» и пошел раздавать. Мне приятно осознавать, что с моей помощью народ наш узнает новости, узнает правду. Сейчас раздам вот и тоже получу продукты, - сказал Валерий Евгеньевич.

Валерий Евгеньевич раздает жителям Мариуполя «Комсомолку»

Валерий Евгеньевич раздает жителям Мариуполя «Комсомолку»

Фото: Александр ИВАНОВ

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