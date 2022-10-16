Как строители из России демонтируют разбитые многоэтажки в Мариуполе

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

Компания из Самары «Demolishn» занимается демонтажем разбитой жилой многоэтажки по адресу Краснофлотская д.157.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

- Это первые жилые здания на въезде в город с западной стороны. Именно на крышах и в квартирах этих домов оборудовали огневые позиции снайперов и противотанковых расчетов Джавелин украинские боевики, создав таким образом первую линию «обороны», - передает корреспондент «КП» из Мариуполя.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

Отметим, что перед началом демонтажных работ здания больше двух недель проверяли группы разминирования МЧС ДНР.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов Фото: Александр ИВАНОВ

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