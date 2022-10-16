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Политика16 октября 2022 14:00

Как строители из России демонтируют разбитые многоэтажки в Мариуполе

Корреспонденту «КП» удалось попасть на закрытую на время проведения работ территорию
Александр ИВАНОВ
Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

Компания из Самары «Demolishn» занимается демонтажем разбитой жилой многоэтажки по адресу Краснофлотская д.157.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

- Это первые жилые здания на въезде в город с западной стороны. Именно на крышах и в квартирах этих домов оборудовали огневые позиции снайперов и противотанковых расчетов Джавелин украинские боевики, создав таким образом первую линию «обороны», - передает корреспондент «КП» из Мариуполя.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

Отметим, что перед началом демонтажных работ здания больше двух недель проверяли группы разминирования МЧС ДНР.

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Эти многоэтажки были перовой линией «обороны» неонацистов

Фото: Александр ИВАНОВ

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