Шоу, песни, конкурсы и прогулки на лошадях: В Луганске прошел фестиваль конного спорта

Участники фестиваля выступили с показательными номерами. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня казачества прошел фестиваль конного спорта. Об этом сообщили журналисты телеканала «Луганск 24».

Уточняется, что инициатором мероприятия выступила Луганская республиканская федерация конного спорта, а состоялось оно на базе детско-юношеской спортивной школы по конному спорту.

Воспитанники ДЮСШ выступили с показательными номерами, были также конкурсы для зрителей и прогулки на лошадях.

Желающие могли прокатиться на лошадях. Фото: ЛИЦ

Атмосферу праздника поддерживали народные коллективы, исполнявшие казачьи песни.

Атмосферу праздника поддерживали народные коллективы. Фото: ЛИЦ

В исполнении народных коллективов звучали казачьи песни. Фото: ЛИЦ

Энергетика фестиваля просто завораживала.

Энергетика фестиваля завораживала зрителей. Фото: ЛИЦ

- Это наша традиция, это то, на чем надо воспитывать подрастающее поколение. Это единство наших предков и нашего настоящего, которое и определяет наше будущее, - отметил руководитель республиканской федерации конного спорта Владимир Щередин.

А Юлия Бровчук - участница фестиваля и владелица одной из лошадей - подчеркнула, что конный спорт это не только про «дорого-богато», но также про уважение к животным и огромный труд.

Любовь к лошадям идет изнутри. Фото: ЛИЦ

- Мои родственники в прошлом - казаки. Мой дедушка занимался разведением орловских рысаков, и эта любовь родом из детства, - рассказала она.

Среди выступавших на фестивале был и сын Юлии, неоднократно занимавший призовые места на чемпионате и первенстве ЛНР по конному спорту.

- Многие спрашивают: «Привели ли вы его насильно?» Нет, этому невозможно заставить: это любовь, что изнутри, это казачья кровь, и она идет изнутри, - отметила Бровчук.

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