Шоу, песни, конкурсы и прогулки на лошадях: В Луганске прошел фестиваль конного спорта

Участники фестиваля выступили с показательными номерами. Фото: ЛИЦ
В столице Луганской Народной Республики в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня казачества прошел фестиваль конного спорта. Об этом сообщили журналисты телеканала «Луганск 24».
Уточняется, что инициатором мероприятия выступила Луганская республиканская федерация конного спорта, а состоялось оно на базе детско-юношеской спортивной школы по конному спорту.
Воспитанники ДЮСШ выступили с показательными номерами, были также конкурсы для зрителей и прогулки на лошадях.
Желающие могли прокатиться на лошадях. Фото: ЛИЦ
Атмосферу праздника поддерживали народные коллективы, исполнявшие казачьи песни.
Атмосферу праздника поддерживали народные коллективы. Фото: ЛИЦ
В исполнении народных коллективов звучали казачьи песни. Фото: ЛИЦ
Энергетика фестиваля просто завораживала.
Энергетика фестиваля завораживала зрителей. Фото: ЛИЦ
- Это наша традиция, это то, на чем надо воспитывать подрастающее поколение. Это единство наших предков и нашего настоящего, которое и определяет наше будущее, - отметил руководитель республиканской федерации конного спорта Владимир Щередин.
А Юлия Бровчук - участница фестиваля и владелица одной из лошадей - подчеркнула, что конный спорт это не только про «дорого-богато», но также про уважение к животным и огромный труд.
Любовь к лошадям идет изнутри. Фото: ЛИЦ
- Мои родственники в прошлом - казаки. Мой дедушка занимался разведением орловских рысаков, и эта любовь родом из детства, - рассказала она.
Среди выступавших на фестивале был и сын Юлии, неоднократно занимавший призовые места на чемпионате и первенстве ЛНР по конному спорту.
- Многие спрашивают: «Привели ли вы его насильно?» Нет, этому невозможно заставить: это любовь, что изнутри, это казачья кровь, и она идет изнутри, - отметила Бровчук.
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