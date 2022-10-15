В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

Инициативные жители Мариуполя могут принять участие в преображении своего города. Для этого был дан старт конкурсу проектов по благоустройству «Твое пространство». Он пройдет при поддержке общероссийской организации «Городские реновации».

В здании Приазовского государственного технического университета в рамках конкурса прошел вокршоп по разработке проектов технического урбанизма в сфере развития территорий. Там же состоялось и открытие регионального отделения Общероссийской и республиканской организации «Городские реновации».

В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

Участники воркшопа познакомились с правилами участия в конкурсе, обменялись мыслями и принялись за разработку проектов, которые будут реализованы на территории города Мариуполя. В основном это малые архитектурные формы - беседки, декоративные качели. Победители конкурса смогут получить гранты на реализацию своих проектов от «Городских реноваций».

- Необходимо уделить внимание пользе, прочности и красоте. Идей много и это очень радует! Важно будет не только создать проект, но и реализовать его, - говорит исполнительный директор Проектной мастерской «Городские зодчие» Николай Новиков.

Ознакомиться с подробными правилами участия в конкурсе и зарегистрироваться в нем можно на сайте твоепространство.рф.

В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство» Фото: Александр ИВАНОВ

Этапы конкурса

14 - 21 октября - Прием заявок на участие. Прием заявок до 23:59

23 октября - Оглашение финалистов конкурса. Отбор финалистов на основе заявки и портфолио (при наличии)

24 октября - 11 ноября - Онлайн программа для финалистов конкурса. Разработка конкурсных проектов финалистами

14 ноября - Определение победителей конкурса

14 – 23 ноября - Онлайн воркшоп по доработке проектов-победителей конкурса. Создание чертежей, смет и итоговых концепций

25 – 28 ноября - Фестиваль тактического урбанизма Итоговая очная интерактивная образовательная площадка. Строительство малых архитектурных форм на главной аллее Приморского парка Мариуполя

Условия участия

- В конкурсе могут принять участие жители от 16 до 35 лет.

- Принимаются, как индивидуальные, так и командные заявки (для индивидуальных участников по желанию возможен вариант распределения по командам)

Участниками конкурса могут стать:

- обучающиеся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;

- молодые архитекторы и дизайнеры;

- другие представители творческой молодежи;

- представители профессиональных архитектурных мастерских;

- представители профессиональных студий дизайна;

- представители гражданского общества и профессиональных союзов, общественных и некоммерческих организаций;

- профессионалы смежных специальностей;

- добровольцы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Один корпус уже сдан в эксплуатацию: Ямал продолжает капитальное восстановление горбольницы в Волновахе

Медучреждение было разбито отступающими из города украинскими боевиками (подробнее)