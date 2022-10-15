В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
Инициативные жители Мариуполя могут принять участие в преображении своего города. Для этого был дан старт конкурсу проектов по благоустройству «Твое пространство». Он пройдет при поддержке общероссийской организации «Городские реновации».
В здании Приазовского государственного технического университета в рамках конкурса прошел вокршоп по разработке проектов технического урбанизма в сфере развития территорий. Там же состоялось и открытие регионального отделения Общероссийской и республиканской организации «Городские реновации».
В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
Участники воркшопа познакомились с правилами участия в конкурсе, обменялись мыслями и принялись за разработку проектов, которые будут реализованы на территории города Мариуполя. В основном это малые архитектурные формы - беседки, декоративные качели. Победители конкурса смогут получить гранты на реализацию своих проектов от «Городских реноваций».
- Необходимо уделить внимание пользе, прочности и красоте. Идей много и это очень радует! Важно будет не только создать проект, но и реализовать его, - говорит исполнительный директор Проектной мастерской «Городские зодчие» Николай Новиков.
Ознакомиться с подробными правилами участия в конкурсе и зарегистрироваться в нем можно на сайте твоепространство.рф.
В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе объявлен конкурс проектов по благоустройству города «Твое пространство»
Фото: Александр ИВАНОВ
Этапы конкурса
14 - 21 октября - Прием заявок на участие. Прием заявок до 23:59
23 октября - Оглашение финалистов конкурса. Отбор финалистов на основе заявки и портфолио (при наличии)
24 октября - 11 ноября - Онлайн программа для финалистов конкурса. Разработка конкурсных проектов финалистами
14 ноября - Определение победителей конкурса
14 – 23 ноября - Онлайн воркшоп по доработке проектов-победителей конкурса. Создание чертежей, смет и итоговых концепций
25 – 28 ноября - Фестиваль тактического урбанизма Итоговая очная интерактивная образовательная площадка. Строительство малых архитектурных форм на главной аллее Приморского парка Мариуполя
Условия участия
- В конкурсе могут принять участие жители от 16 до 35 лет.
- Принимаются, как индивидуальные, так и командные заявки (для индивидуальных участников по желанию возможен вариант распределения по командам)
Участниками конкурса могут стать:
- обучающиеся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
- молодые архитекторы и дизайнеры;
- другие представители творческой молодежи;
- представители профессиональных архитектурных мастерских;
- представители профессиональных студий дизайна;
- представители гражданского общества и профессиональных союзов, общественных и некоммерческих организаций;
- профессионалы смежных специальностей;
- добровольцы.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Один корпус уже сдан в эксплуатацию: Ямал продолжает капитальное восстановление горбольницы в Волновахе
Медучреждение было разбито отступающими из города украинскими боевиками (подробнее)