Один корпус уже сдан в эксплуатацию: Ямал продолжает капитальное восстановление горбольницы в Волновахе

Капитальное восстановление больницы продолжается. Фото: Администрация Главы ДНР

При отступлении из Волновахи вооруженные формирования Украины практически полностью разрушили железнодорожную больницу. Несмотря на это медики продолжали оказывать помощь пациентам. Для этого при поддержке руководителя администрации города временно развернут палаточный городок.

- Из-за украинской агрессии в больнице не осталось ни одного целого корпуса, - и.о. директора горбольницы Ирина Панасенко. - Много прямых попаданий: крыша, корпуса, перестенки, за окна я вообще не говорю, два корпуса были полностью снесены. Был просто ужас.

Палаточный городок, где медики принимают пациентов. Фото: Администрация Главы ДНР

Палаточный городок, где проходит прием пациентов посетил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Вы героические люди – в каких условиях вы помогаете жителям! – обратился к сотрудникам больницы Пушилин. - Спасибо вам. Ждем новую городскую больницу, современную. Уже скоро.

Денис Пушилин посетил Волноваху. Фото: Администрация Главы ДНР

Жители города предлагают наградить медиков за их героизм. Они в сложное время остались на рабочих местах и несмотря на обстоятельства и условия – продолжают оказывать квалифицированную помощь.

- Больница разбита, а они и в знойную жару, и в холод – в палатке принимают людей. Они спасли не одну жизнь, - говорит жительница Волновахи Елена. – Доктора преданы своему делу. Им по праву можно установить памятник. Можно прямо на территории больницы, которую сейчас восстанавливают.

За восстановление и ремонт волновахской горбольницы взялся Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Буквально с первых дней работы специалистов территория медучрежения стала меняться на глазах. А спустя три месяца был сдан в эксплуатацию первый капитально отремонтированный корпус - диагностического и стоматологического отделений. Однако сейчас пока что здесь будут принимать пациентов разные специалисты.

Капитальное восстановление больницы продолжается. Фото: Администрация Главы ДНР

Кроме восстановительных работ, ямальцы оснастили корпус необходимой мебелью, техникой и медицинским оборудованием. Обновлены все коммуникации. Также для обеспечения водой на территории больница пробурены две скважины.

- Ремонтные работы продолжаются в других отделениях больницы, некоторые корпуса приходится строить заново, поскольку они не подлежали восстановлению. На объекте работают порядка 140–150 специалистов, 60 процентов из них – местные жители, - рассказал куратор строительства от ЯНАО Кирилл Скороходов.

Куратор строительства от ЯНАО Кирилл Скороходов. Фото: Администрация Главы ДНР

Работы во всех помещениях планируется завершить в феврале 2023 года. Все они, по словам Скороходова, будут сданы под ключ: с ремонтом, сантехникой, мебелью, техникой, необходимым медицинским специализированным оборудованием.

- Когда осваивался Ямал, жители Донбасса приехали на помощь, а теперь очередь Ямало-Ненецкого автономного округа помогать Донбассу, - отметил Кирилл Скороходов.

Также в Волноваху от Ямало-Ненецкого автономного приедут профильные специалисты, чтобы передать коллегам свой опыт и обучить работе на новом оборудовании.

Капитальное восстановление больницы продолжается. Фото: Администрация Главы ДНР

Тем временем специалисты Макеевского перинатального центра проходят курсы повышения квалификации в Уральском государственном медицинском университете, что в городе Екатеринбург.

– Для нас ценно, что мы можем помочь коллегам в очень сложной ситуации и поделиться с ними накопленным опытом, - говорит ректор УГМУ Ольга Ковтун. - Они в прямом и переносном смысле находятся на передовой. Уверена, что новые знания и профессиональные навыки будут способствовать повышению качества оказания помощи и помогут акушерам-гинекологам подарить не одну новую жизнь.

Курсы для макеевских медиков в Екатеринбурге. Фото: Администрация Главы ДНР

Отмечается, что медики из Донбасса получили уникальную возможность больше месяца практиковаться на кафедрах лучших уральских клиник.

– Мы под впечатлением от профессионализма коллег и рады возможности поучиться у них, - признается одна из обучающихся, акушер-гинеколог Елена Мумрова. - Опыт лечения пациентов с применением современного оборудования очень пригодится нам в дальнейшем, ведь наши больницы оснащаются новыми аппаратами, и мы станем первопроходцами в их освоении.

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