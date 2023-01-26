В ЛНР оставшиеся наедине дети сожгли в квартире елку

Искусственное дерево моментально вспыхнуло, от него загорелся ковер на стене. Фото: МЧС ЛНР

В городе Красный Луч пятилетний мальчик, оставшись вместе с сестрой без присмотра матери, поджег в квартире елку. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 25 января. В дежурную часть позвонила местная жительница, которая сообщила, что из-под двери квартиры на четвертом этаже валит дым, а находящиеся внутри дети зовут на помощь.

Прибыв на место вызова, спасатели взломали дверь загоревшегося жилья. Очаг возгорания находился в одной из жилых комнат - в месте расположения искусственной елки, стоявшей на комоде. Действовать пришлось в условиях сильного задымления.

- 7-летнюю девочку и ее 5-летнего брата, стоявших в коридоре у входной двери, вывели из опасной зоны заместитель начальника части Александр Галанский и начальник караула Александр Сухов, - рассказали в спасательной службе.

В ведомстве добавили, что 25-летняя мать детей в этот момент отсутствовала в квартире. Как оказалось, она отлучилась по своим делам, заперев дверь на замок. Со слов соседей, женщина делала так довольно часто.

Сами дети, хоть и сильно испугались, однако не пострадали от огня. Немного успокоившись, мальчик рассказал, что после того, как мама ушла, он нашел в квартире зажигалку и решил поджечь елку. Искусственное дерево моментально вспыхнуло, от него загорелся ковер на стене. Дети бросились к двери и стали звать на помощь.

Уточняется, что возникший пожар уничтожил часть личных вещей хозяев жилья на площади в два квадратных метра.

Возникший пожар уничтожил часть домашних вещей на площади в два квадратных метра. Фото: МЧС ЛНР

В МЧС напомнили взрослым о том, что не следует оставлять детей дома одних, если те в силу возраста могут оказаться в опасной ситуации. Кроме того, необходимо пресекать любые игры детей с огнем и объяснять им, чем это чревато.

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