«Мы рядом с вами – держитесь!» Донецкая муздрама запускает серию онлайн-проектов

Зрителям покажут «кухню» подготовки будущих спектаклей. Фото: Донецкий драмтеатр

Учреждения культуры ДНР вот уже почти год закрыты для посещения. Но при этом творческая жизнь их сотрудников не останавливается. Чтобы быть ближе к зрителю, Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна запускает несколько онлайн-проектов.

КОГДА ТЕАТР ВСЕГДА РЯДОМ

- Театр без зрителя невозможен. Сейчас мы особенно остро чувствуем эту, казалось бы, простую и понятную истину, - рассказывает генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова. – Мы хотим быть ближе ко всем тем, чьи глаза с такой любовью все эти годы смотрели на нас из зрительного зала. Онлайн-проекты - это наш способ сказать: мы рядом с вами! Держитесь! Совсем скоро двери нашего театра распахнутся, засверкает главная люстра, откроется занавес. Мы всей душой верим в это и так же, как и вы, очень ждем встречи!

Зрителям покажут «кухню» подготовки будущих спектаклей. Фото: Донецкий драмтеатр

НАЧНУТ С ИЗВЕСТНОЙ ПЬЕСЫ АРБУЗОВА

Одним из экспериментальных проектов стали открытые читки - относительно новый формат сценического искусства, появившийся в театрах России несколько лет назад и получивший особую популярность во время пандемии. Их особенность в том, что зритель словно присутствует на одной из финальных застольных репетиций, когда пьеса уже вычитана, разобрана, разработаны образы, характеры, взаимоотношения персонажей, и будущий спектакль готов к следующему шагу постановки - выходу на сцену.

- Мы знаем, что зритель соскучился по нашим спектаклям, актерам тоже очень не хватает этого контакта, - отмечает режиссер Василий Маслий. - Мы начинаем с очень известной пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Главные герои – это молодые люди, которые пережили блокаду Ленинграда, войну и потом пробуют пережить мирное время. Произведение для нас мегаактуально. Под бомбежками, среди голода и холода у совсем молодых ребят зарождаются новые, светлые чувства. Мне очень нравятся слова главного героя, Марата: «Сотни тысяч умерли за то, чтобы мы были необыкновенны, одержимы, счастливы». И поэтому давайте приложим все усилия для того, чтобы теперь, здесь и сейчас быть счастливыми!

Зрителям покажут «кухню» подготовки будущих спектаклей. Фото: Донецкий драмтеатр

В первом выпуске онлайн-формата приняли участие актеры театра: Михаил Бовдуй, Евгений Попов, Юлия Шафир.

ВПЕРЕДИ - «КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ»

Тем временем, уже стартовали такие новые проекты, как «Авторское», где зрители могут познакомиться с необычными талантами сотрудников театра, «Театральная викторина», «Актер и роль».

Зрителям покажут «кухню» подготовки будущих спектаклей. Фото: Донецкий драмтеатр

Возобновила работу постоянная рубрика «Вопрос-ответ». Впереди масштабный цикл программ «Культурный фронт» и еще несколько приятных и интересных сюрпризов.

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