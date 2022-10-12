Федеральная налоговая служба РФ запустила страницу с разъяснениями для предпринимателей ДНР и ЛНР

Предприятия ДНР и ЛНР начинают работать по российским законам. Фото: ЮГМК

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила промостраницу с разъяснениями для предпринимателей, осуществляющих деятельность в новых субъектах Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- На сайте ФНС России запущена новая промостраница, где опубликована подробная информация и пошаговые инструкции для предпринимателей новых российских субъектов, - говорится в сообщении.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Один из разделов посвящен перерегистрации уже существующих компаний. Так, информация из реестров о зарегистрированных юридических лицах ДНР и ЛНР будет перенесена в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) автоматически до конца текущего года. После чего владельцам и руководителям таких компаний в срок до 31 декабря 2023 года необходимо привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках и другое).

- Если информация о действующей компании не появилась в ЕГРЮЛ, то сообщить сведения о ней нужно до 31 марта 2023 года, - подчеркнули в ФНС.

На промостранице подробно описана очередность действий при создании нового юридического лица, начиная от выбора названия и заканчивая обращением к нотариусу или самостоятельной отправкой документов в регистрирующий орган.

В течение трех рабочих дней компанию зарегистрируют и выдадут следующие документы: лист записи в ЕГРЮЛ, устав с отметкой и свидетельство о постановке на налоговый учет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Будущему индивидуальному предпринимателю (ИП) необходимо определиться с видом деятельности и выбрать соответствующие коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и налоговый режим (для этого на сайте ФНС России есть специальный калькулятор), представить заявление и российский паспорт.

Также через три дня предприниматель получит лист записи Единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

В ФНС уточнили, что при этом для постановки на учет во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования) предпринимателю никуда обращаться не нужно – это произойдет автоматически в течение трех дней после внесения информации в ЕГРИП.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ

- Компаниям и ИП, регистрируемым на территории ДНР и ЛНР, не требуется оплачивать госпошлину. Это правило будет действовать до 31 декабря 2023 года, - подчеркнули в налоговой службе.

Кроме того, на промостранице можно найти полезные ссылки, например, на программы, которые помогают заполнить заявления без ошибок, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

- При этом у предпринимателей всегда есть возможность обратиться лично в новые отделения, открытые в Донецке (проспект Панфилова, дом 1) и в Луганске (улица Коцюбинского, дом 2А), или получить консультацию в контакт-центре, - напомнили в ФНС.

Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов, а также с учетом обратной связи, полученной через Единый контакт-центр.

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