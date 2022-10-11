Построили в рекордные сроки - за 101 день: В Луганске открыт новый многофункциональный медицинский центр

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

На протяжении долгих лет в Луганске не происходило больших, глобальных строек. Урбанизация возобновилась с приходом России.

– До сих пор не верится, что у нас здесь строят что-то новое, - говорит житель Луганска Михаил. – Однако это и не удивительно - теперь мы - Россия, а в этой стране принято строить и развиваться. Поэтому я уверен, что скоро у нас будут появляться еще новые больницы, школы, детские сады.

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ!

Повсюду можно встретить строителей из других регионов РФ. Кто-то занят восстановлением того или иного здания, кто-то занят ремонтом дорог, а кто-то строит значимые для населения объекты с нуля. Специалисты военно-строительной компании министерства обороны России возвели в Луганске новый медицинский центр, рассчитанный на 200 пациентов. Многофункциональное диагностическое медицинское заведение позволяет проводить весь комплекс диагностики.

Луганский медцентр возвели в рекордные сроки – за 101 день! Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов сказал на открытии, что хоть объект и был построен военными, но будет использоваться для лечения гражданских.

- Сроки важны, работали почти тысяча человек круглосуточно. Задача выполнена. Все понимали, насколько это важно - оказать качественную медицинскую помощь всем жителям Луганска, - говорит Иванов. - Вся работа проводилась по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, по поручению министра обороны, Правительства Российской Федерации.

Тимур Иванов, Наталия Пащенко и Леонид Пасечник перерезают красную ленту. Фото: ЛИЦ

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник на открытии центра подметил, что, отступая украинские боевики разрушали все на своем пути, оставляя выжженную землю, оставляя проблемы, без воды, света и газа, а Российская Федерация подтверждает свой жизненный принцип о том, что Россия своих не бросает

- Еще два с половиной месяца здесь ничего не было, а сегодня это полноценный объект, в котором внутри полностью под ключ сданы все палаты, в котором находится новейшее медицинское оборудование, - сказал Пасечник.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

О ТАКОМ ЦЕНТРЕ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко отметила, это не просто новый многофункциональный медицинский центр, это шаг в новую жизнь вместе с Российской Федерацией.

- В 2018 году мы коллективом Минздрава республики вышли с инициативой о строительстве инфекционного центра потому что, в принципе, при Украине в Луганской области не существовало лечебного учреждения областного уровня, потом, естественно, республиканского, где оказывается помощь инфекционно-больным, - сказала Пащенко.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

- Чем этот центр знаменателен для республики?

- Новый центр возьмет на себя функции инфекционного центра. Здесь пациенты будут проходить лечение, коечный фонд будет распределен между кишечными инфекциями, воздушно-капельными, здесь будут получать помощь пациенты с ВИЧ/СПИД, с гепатитами. Сюда будет перемешен единственный в республике полиомиелитный центр, где оказывается помощь пациентам, которые получили травмы и пошло осложнение гнойной инфекции. Поэтому такой центр крайне необходим республике.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

- Персонал уже набран?

- Так как здесь коечный фонд будет не вновь созданный, а сюда буду переведены из других лечебных учреждений уже существующие отделения. Здесь будет работать персонал, который оказывает помощь на базе других медучреждений.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

- Центр уже полностью укомплектован необходимым оборудованием?

- Министерство обороны установило здесь необходимое высокотехнологическое оборудование высочайшего класса, которое должно быть в подобном центре. Это и диагностическая, и лечебная аппаратура. Установлены также и компьютеры для работы персонала. В центре даже сантехника высокого класса. Все это нам позволит в хороших условиях оказать помощь пациенту, чтобы он чувствовал себя как дома.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: ЛИЦ

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: ЛИЦ

КОНКРЕТНО

Новый многофункциональный медицинский центр в Луганске – это капитальное одноэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров с системой кондиционирования. В нем располагаются две операционные, реанимационное отделение, кабинеты врачей и полный комплект оборудования – это более двухсот позиций (компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, портативные аппараты ИВЛ, ПЦР-лаборатория и многое другое).

Также в здании расположено 100 двухместных палат, в которых есть все необходимое. Каждая имеет два входа: один - через внутренний коридор, второй - с улицы. При возникновении экстренных ситуаций, центр может быть оперативно перепрофилирован под инфекционное отделение.

Военстрой также возвел кислородно-газификационную станцию, пункт дезинфекции автотранспорта, дизельную электростанцию, блочно-модульную котельную, трансформаторную подстанцию и проложил все инженерные коммуникации, благоустроил территорию площадью более 23 тысяч квадратных метров.

Новый медцентр в Луганске открыт! Фото: vskmo.ru

КСТАТИ

Во время открытия нового многофункционального медицинского центра в Луганске врио главы ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя Луганской народной республики и вручил нагрудный знак «За личный вклад в развитие здравоохранения ЛНР» заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову.

- Эта награда всему Министерству обороны, Военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы совершили очередной подвиг, горжусь вами! – сказал Иванов. - Люди в Донецкой и Луганской Народных Республиках слишком долго жили ожиданиями. Теперь все видят результат: Россия пришла. И пришла навсегда. Она будет поддерживать и обеспечивать всех граждан. Все задачи будут решаться в кратчайшие сроки.

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