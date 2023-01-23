Впервые за восемь лет отметили с георгиевскими ленточками и знаменем Победы: Исполнилось 80 лет со дня освобождения Новопскова в ЛНР

В Новопскове отметили 80-летие со дня освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Администрация Новопсковского района

Долгие страшные дни немецко-фашистской оккупации, долгие дни издевательств и притеснений, долгие дни веры в советских воинов и борьбы с врагом. В Новопсковском районе Луганской Народной Республики отметили 80-ю годовщину со дня освобождения населенного пункта от захватчиков.

МЫ ПОМНИМ!

В честь этой даты в поселке Новопсков у мемориала погибшим воинам собрались жители. Люди пришли сюда, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны земляков.

- Впервые за восемь лет отметили с георгиевскими ленточками и знаменем Победы, - рассказывает житель поселка Михаил. - Украинские власти пытались нас притеснить, не дать помнить нашу истинную историю, они хотели навязать нам свою, вымышленную. Теперь все это в прошлом. Теперь мы можем не опасаясь за свою жизнь и здоровье выйти на площадь с символикой Победителей и праздновать наш святой праздник Победы.

В Новопскове отметили 80-летие со дня освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Администрация Новопсковского района

В ходе митинга, первый заместитель руководителя администрации Главы ЛНР Наталья Шкода зачитала поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

- В восьмилетней оккупации вы бережно хранили имена красноармейцев, доказав, что народную память ничем не стереть, - говорится в тексте документа. - Мы в 80-й раз отмечаем эту дату, но уже с флагами Победы, с георгиевскими ленточками, и в Бессмертном Полку их имена идут рядом с нами.

Жители Новопскова возложили цветы к мемориалу и на Аллею Славы, где увековечены имена Героев Советского Союза. Также у вечного огня состоялась панихида.

В Новопскове отметили 80-летие со дня освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Администрация Новопсковского района

ЕДИНСТВЕННЫЙ В НОВОПСКОВЕ ВЕТЕРАН-ФРОНТОВИК

В День освобождения Новопсковского района ЛНР Леонид Пасечник направил поздравительный адрес ветерану-фронтовику Спиридону Гнилобокову — единственному оставшемуся ветерану в районе. Спиридон Афанасьевич героически боролся с немецко-фашистскими захватчиками и встретил Победу недалеко от Праги. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР в своем телеграм-канале.

- Наш земляк самоотверженно боролся с гитлеровцами, прошел пол-Европы и встретил Победу недалеко от Праги. После войны служил в городе Коростень Житомирской области, где воочию видел зверства бандеровцев и сам однажды едва не погиб от их пуль, — подчеркнул Леонид Пасечник. — Ветеран убежден, что вновь поднявший голову нацизм будет разгромлен и Победа будет за нами. Такие как Спиридон Афанасьевич – наша святыня и гордость, придающая силы в борьбе с украинским фашизмом.

Врио Главы Республики пожелал ветерану-фронтовику долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Ветеран-фронтовик Спиридон Гнилобоков (на фото справа). Фото: Администрация Главы ЛНР

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Немецко-фашистские войска захватили Новопсковский район 10 июля 1942 года.

Жители района на протяжении всего периода оккупации оказывали заметное сопротивление. Буквально спустя несколько дней после захвата района была создана партизанская группа. В декабре 1942 года немцы задержали и расстреляли восьмерых подпольщиков, в том числе и руководителя группы Чернышеву.

За время оккупации от рук нацистов погибло большое число мирных жителей и солдат. В поселке Белолуцк, что в 20 километрах, от районного центра Белопскова, был создал лагерь для военнопленных. Там находились около пяти тысяч человек. На фашистскую каторгу в Германию было отправлено более 1000 человек.

Захватчики разграбили все колхозы, уничтожили хозяйственные и производственные помещения, жилые дома, школы, библиотеки. Ущерб был оценен в 761 миллион рублей.

23 января 1943 года силами 267-й стрелковой дивизии совместно со 103-й танковой бригадой 3-го танкового корпуса Новопсковский район был освобожден. В боях погибло около тысячи советских воинов.

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