На Крещение в Донецке и других городах ДНР в 2023 году не будет открыто официальных мест для крещенских купаний

Многолетняя традиция крещенских купаний нарушена Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Впервые за последние тридцать лет в Донецке не будут открыты крещенские купели. Об этом предупредил мэр города Алексей Кулемзин. Причина заключается в том, что ВСУ могут произвести террористический обстрел по скоплению людей.

Что касается других городов Республики, то местные администрации будут принимать решение, исходя из обстановки с обстрелами. Известно, что крещенские проруби – «иордани» - не будут оборудованы в Харцызске, Иловайске, Амвросиевке, Волновахе, Першотравневом районе, Енакиево.

Накануне Крещения и в сам праздник освящать воду будут в храмах.

- С учетом того, что многие не имеют возможности посетить храм рано утром из-за работы, в течение двух дней — 18 и 19 января — освящение воды будет совершаться во всех храмах, — сообщает Донецкая епархия УПЦ МП. Священнослужители делают акцент на том, что именно вода, освященная в церкви, считается по-настоящему освященной и целебной.

Обычно в Донецке оборудовали около 40 крещенских купелей. Там был оборудован вход в воду, дежурили спасатели МЧС и врачи.

Окунаться в неофициально прорубленных прорубях очень опасно для здоровья. Нередки случаи, когда от холодной воды человека сводит судорога, да и вода в водоеме может быть загрязнена канализационными водами и быть опасной для здоровья.

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