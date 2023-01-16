В ДНР будут производить товары из ценной глины

Белая глина красива сама по себе. ФОТО: Минпромторг.

Не только сырьем для горно-металлургической промышленности, в частности углем, богат Донбасс. Так на территории ДНР есть залежи ценных разновидностей глины.

При Украине более всего своими глинами славился Славянск. На сегодня официальный Киев практически парализовал там добычу полезных ископаемых. Хотя до событий 2014 когда славянская керамика была знаменита не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Посуда из красной глины пользовалась особой популярностью у хозяек.

- У меня есть такая жаровня, мясо и рыба там запекается замечательно, вкус - особенный, - говорит дончанка Анна.

Сейчас ДНР – часть России – и местные власти серьезно нацелены найти инвестиции для разведки и добычи качественной глины.

- В регионе есть практически уникальные глины, которые используются в производстве керамики, плитки и дорогого фаянса. Конечно, такие вещи мы будем добывать и стараться максимально запускать в экономику, - рассказал заместитель председателя правительства Республики Владимир Ежиков.

Одно из перспективных месторождений белой глины – каолина – находится в районе Волновахи (Белая Балка Волновахского района). Этот материал подходит, в том числе, для производства бумаги (как один из наполнителей), пластика, керамики для электроподстанций и высоковольтных линий передач.

- Объем запасов белой глины у нас в ДНР оценивается в более 9 млн тонн. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России, - написал в свое ТГ-канале руководитель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Месторождение первичных каолинов Белая Балка, расположено в Волновахском районе в более 10 км. западнее райцентра. Оно уже разведано, ранее разрабатывалось – но далеко не единственное. Точные данные принесет геологическая разведка, которая стартует в ДНР по окончанию спецоперации (СВО).

Кроме того, в ДНР есть залежи ценных прочных гранитов, на который также есть спрос в других регионах России и за ее пределами.

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