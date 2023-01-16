Бюджетникам в ДНР гарантировали рост заработной платы

Коммунальщики в Донецке фактически всегда на передовой. Фото: Минстрой и ЖКХ ДНР

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в ДНР с 1 января 2023 года увеличился на 20%. Об этом сообщила зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова на совещании Президента РФ Владисира Путина с членами Правительства.

- С 1 января, помимо того, что вводится российский МРОТ (минимальный размер оплаты труда), устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, еще и на 20% увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, - заявила Голикова.

Она также сообщила, что уже с января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами Президента по заработной плате бюджетников в России.

В Донецкой Народной Республике работники бюджетной сферы положительно восприняли эту новость.

- Мы ждали такого решения. За прошедший год выросли цены буквально на все – на продукты питания, одежду, обувь, лекарства. В январе подорожали жилищно-коммунальные услуги. Теперь будем ждать, какую тарифную сетку установит Правительство ДНР. Сохранятся ли прежние надбавки и доплаты? – говорит сотрудница Донецкого национального технического университета Татьяна Григорьева.

ЗА ЧТО ПОЛОЖЕНЫ НАДБАВКИ И ДОПЛАТЫ

Федеральные власти установили, что новая тарифная сетка должна состоять из 25 разрядов. Уровень дифференциации между первым и 25-м разрядом должен составить 3,5 раза.

Такая же система в Республике была и раньше. В минувшем году должностной оклад по первому тарифному разряду составлял 11 658 рублей, а по 25-му – 40 358 рублей. Разница – почти в 3,5 раза, как и планируется в 2023 году.

Кроме этого, работники бюджетной сферы могли рассчитывать на надбавку к окладам за сложность и напряженность в работе. Те, у кого с 1-го по 12-й тарифный разряд – до 20%; с 13-го по 18-й разряд – до 15%; с 19-го по 25-й разряд – до 10%. А работникам республиканских (государственных) учреждений и предприятий, ранее имевших статус «национальный», независимо от присвоенного разряда, устанавливался размер надбавки до 25% оклада.

Также предусматривались доплаты до 50 процентов за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за совмещение и за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. За работу в ночное время устанавливалась доплата до 40 процентов часовой тарифной ставки.

Были и другие надбавки и доплаты - за почетные и спортивные звания, ученые звания и степени, классность и т.д.

Пока неизвестно, как власти ДНР распределят увеличенный на 20 процентов фонд оплаты труда. Но если пропорционально и без изменения системы надбавок и доплат, то должностной оклад по первому тарифному разряду составит 13 990 рублей, а по 25-му – 48 430 рублей.

УЧТУТ УРОВЕНЬ МРОТ

При этом минимальная зарплата у бюджетника, как и в целом по Республике не должна быть меньше 16 242 рублей. А значит работникам, у которых низшие тарифные разряды, будут «дотягивать» до установленного размера МРОТ.

Дончанин Сергей Денисов – один из тех, у кого минимальный тарифный разряд. Он рабочий по благоустройству населенных пунктов. Работа считается неквалифицированной. Хотя всем известно, что коммунальщики в Донецке фактически всегда на передовой. Они первые выходят убирать последствия обстрелов. Хотя всегда сохраняется риск повторных артударов ВСУ.

- Хотелось бы, чтобы учитывалась при оплате работа в опасной зоне, - говорит Сергей.

Не случайно врио Главы ДНР Денис Пушилин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным отметил нехватку коммунальщиков и попросил ввести коэффициенты оплаты труда для работников ЖКХ в прифронтовых районах.

Еще одной хорошей новостью стало решение федеральных властей о ежемесячной надбавке к зарплате медикам. Постановление Правительства РФ касается всех регионов, в том числе и новых.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению Президента Владимира Путина установлены с 1 января специальные социальные выплаты для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, занятых в первичном звене здравоохранения, подразделениях скорой помощи, также выполняющих свои профессиональные обязанности в сельской местности, отдаленных и труднодоступных районах.

Размер такой доплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от специальности сотрудника, но с учетом коэффициента региональной дифференциации.

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