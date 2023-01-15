В Мариуполе встанут из руин спорткомплекс «Ильичевец» и бассейн «Нептун»

Так мариупольский «Ильичевец» выглядит сейчас. Фото: Мэрия Мариуполя

«Ильичевец» - спорткомплекс, с которого после СВО началась спортивная жизнь в освобожденном Мариуполе. И восстановление, анонсированное Правительством России, соответствующей инфраструктуры города начнется именно с него.

ЗАНИМАЮТСЯ ДАЖЕ СПОРТИВНЫМИ ТАНЦАМИ

- В уцелевших залах «Ильичевца» (а это только подвальные или полуподвальные помещения) возобновили работу секции по различным видам борьбы, боксу - всего пятнадцати видам спорта. Для этого там неравнодушные люди закрыли оконные проемы утепленными панелями. Волонтеры ГТО установили в залах обогреватели. Теперь в залах занимаются даже спортивными танцами, - рассказывает «КП» начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Мариуполя Александр Баландин.

Над футбольным полем крытого стадиона снарядами повреждена крыша. Несмотря на это, и сейчас там проходят футбольные матчи.

Вместе с тем, специалистам придется восстанавливать сам спорткомлекс практически с нуля. У «Ильичевца» разрушены фасады и несущие конструкции.

ГОРДОСТЬ «НЕПТУН» ВОССТАНОВЯТ

Крыша над одним из самых крупных в Европе бассейнов обрушились прямо в чашу. Фото: Мэрия Мариуполя

В планы восстановления на этот год включен и мариупольский бассейн «Нептун». Крыша над одним из самых крупных в Европе бассейнов пробита снарядом и перекрытия обрушились прямо в чашу.

По предварительным оценкам, сама она не пострадала. Но здание бассейна будут разбирать полностью. Там уцелели лишь один из лестничных маршей, лифт и часть трибун.

- В «Нептуне» можно будет проводить соревнования самого высокого уровня. И не только по плаванию - бассейн оснащен вышками, - отметил Александр Баландин.

В бассейне «Нептун» уцелели один из лестничных маршей, лифт и часть трибун. Фото: Мэрия Мариуполя

СПРАВКА «КП»

В ДНР развивается 92 вида спорта, работают 59 спортшкол, школа высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва. Функционируют 44 федерации и 16 клубов.

Сборные команды Республики только за последние три месяца участвовали в 95 турнирах за пределами региона. Ребята (а всего в сборных было 987 спортсменов) завоевали 306 золотых медалей, 160 серебряных и 131 бронзовую.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в этом году планируют восстановить Дворец спорта «Дружба»

Главный спортивный объект ДНР не работает с 2014 года (подробнее)