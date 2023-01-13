Две самые узнаваемые «сталинки» Мариуполя ждет ремонт и реставрация

Вид из окна дома № 35 на брата-близнеца по адресу - улица Артема, 48 Фото: Александр ИВАНОВ

Дома №35 и №48, что по улице Артема, являют собой центр культурно-исторического района города «Старый Мариуполь».

Вид из окна дома № 35 на брата-близнеца по адресу - улица Артема, 48 Фото: Александр ИВАНОВ

Вид из окна дома № 35 на брата-близнеца по адресу - улица Артема, 48 Фото: Александр ИВАНОВ

На данном этапе здесь проводят капитальный ремонт кровли, подъездов, подвальных помещений, квартир и придомовой территории.

Придомовая территория дома № 35 Фото: Александр ИВАНОВ

После завершения этих работ на зданиях будут проведены частичные реставрационные работы, которые, в первую очередь, коснутся верхней части домов - башен с их украшениями в виде шпилей. На вершине каждого из них красуются по одной геральдической звезде - символа СССР.

Общий вид на дома со шпилем и начало улицы Артема Фото: Александр ИВАНОВ

Общий вид на дома со шпилем и начало улицы Артема Фото: Александр ИВАНОВ

При Украине звезды подпадали под декоммунизацию, но освобождение города весной 2022 года силами ДНР и войск РФ внесло жизнеутверждающие коррективы в архитектурное наследие и будущее Мариуполя.

Вид из окна дома № 35 на брата-близнеца по адресу - улица Артема, 48 Фото: Александр ИВАНОВ

Житель одной из квартир 35 дома рассказал, что первые повреждения знаменитые мариупольские «сталинки» получили во время мощного взрыва в Драмтеатре, потом, в конце марта, в их квартиры ворвались вояки нацгвардии Украины, чтобы устроить огневые точки.

Вид на сквер у Драмтеатра Фото: Александр ИВАНОВ

- Долго они здесь не продержались, как-то быстро ушли, местность открытая, видать, посчитали опасным это местоположение, что и спасло эти дома от основательных повреждений. И теперь эти дома подлежат восстановлению, а не сносу, - говорит Семен Аркадьевич. - Я с наступлением холодов тут не живу, хоть свет и вода есть с августа. Сейчас наши ребята еще окна вставят, и тогда уж я перейду в родную квартиру.

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