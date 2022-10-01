Жители ЛНР о присоединении Республики к России: Это новый праздник со слезами на глазах

ЛНР - Россия. Фото: ЛИЦ

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.

Этот шаг стал фундаментом для восстановления исторической правды и справедливости. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Этот день жители Донбасса ждали долгих всемь с половиной лет. Вот, что в ДНР говорят люди о присоедини Республики к России.

Даниил СТЕПАНКОВ, председатель общественной организации «Молодая гвардия» ЛНР:

Даниил Степанков

- Это знаковое событие, которое не просто долго ждали, а шаг за шагом шли к цели, чтобы вернуться в родную гавань. Для жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей этот день наконец-то настал. Ура! Мы вернулись домой. Эмоции невероятные. Это новый праздник со слезами на глазах.

Анна ЕРЕМЕНКО, руководитель представительства Народного фронта в ЛНР:

Анна Еременко

- Меня переполняют эмоции. Борьба за справедливость, правду и свободу населения Донбасса увенчалась решением о вхождении в состав Российской Федерации. Я горжусь силой, смелостью и настойчивостью своих земляков, которые за 8 лет не только не отступили от своих принципов, но и укрепились в патриотизме и единении с Россией. С нами правда! С нами Россия!

Роман РАЗУМ, военнослужащий ЛНР, руководитель военно-музыкального ансамбля «Новороссия»:

Роман Разум

- Историческая справедливость восторжествовала! Спасибо всем, кто все эти годы поддерживал Донбасс. Мы вернулись домой спустя 30 лет. Ура! Мы есть Россия! Спасибо бойцам, которые сейчас на передовой и вечная память всем павшим Героям нашего Отечества.

Фаина САВЕНКОВА, юная писательница из Луганска:

Фаина Савенкова

- Я и моя семья мечтали об этом. Я, конечно же, рада, что мы вернулись домой. Для меня лично - это исполнение половины моей мечты. Теперь главное, чтобы закончилась война и прекратились обстрелы. Я думаю, что вхождение в состав России - это радость и спасение. У нас всегда люди были за Россию. Надеюсь, что это принесет спокойствие и мирную жизнь. Этого я очень жду, также, как и все жители Донбасса.

Алена, жительница Луганска:

Жительница Луганска Алена

– Мы очень долго ждали этого события, для всех людей, что здесь проживают, это торжественное событие со слезами на глазах – мы возвращаемся домой. Мы ждем теперь только хорошего, что все наладится, будет мирное небо. Для нашей семьи очень важно, чтобы было мирное небо, потому что недавно я похоронила своего брата Сергея Осипова. Он погиб под Новотошковкой, под Донецком, защищая нас. Подписание договора, для моей семьи, это то событие, которое дает понять – не зря погибли наши родные.

Вера, жительница Беловодского района:

Жительница Беловодского района Вера

– Этот договор – это то, к чему мы стремились. Это навсегда закроет вопрос территориальной принадлежности нашей Республики. Наконец-то наша земля вернется на родину – в Россию. На будущее региона это скажется только положительно. Мы уже видим, как нам помогают наши русские братья – строятся дороги, ремонтируются школы, безостановочно прибывает гуманитарная помощь. С нашим трудолюбивым народом, и с огромным экономическим потенциалом России, наш регион станет процветать и активно развиваться.

Анастасия, жительница Луганска:

Жительница Луганска Анастасия

– Каждый, кто живет в ДНР или ЛНР ждал этого события, каждый по-своему переживал. Сейчас становится все лучше и лучше: дороги, ремонты, работают разные службы. Самое сложное все эти восемь лет было понимать, что ты не знаешь, что может случиться с твоими близкими, друзьями, как будто не было будущего. Мы не знали, что происходит, какой наша жизнь будет дальше, а сейчас перспектива становится видна, она ясна нам.

Ирина, жительница Станицы Луганской:

Жительница Станицы Луганской Ирина

– Я рада, что этот день настал. Я считаю, что теперь наша жизнь изменится в лучшую сторону. Историческая несправедливость теперь исправлена, и самое главное сейчас, чтобы был мир. Наша земля слишком долго страдала от войны, я верю, что в силах России завершить этот конфликт. Наши люди заслужили хорошую, мирную жизнь.

Надежда, жительница Луганска:

Жительница Луганска Надежда

– После обращения Владимира Путина и подписания договора я еще больше ощутила патриотизм. Я надеюсь, что сегодняшние события в положительную сторону повлияют на республику и наш город. Луганск начнут восстанавливать, отстраивать, развивать. Мы будем в составе России. До этого были сложности с пересечением границ, у нас была плохо развита инфраструктура, не было нужных товаров, учреждений для комфортной и спокойной жизни. Я надеюсь, все дороги отремонтируют, абсолютно все. Я автомобилист и сейчас стараюсь ездить по уже отремонтированным участкам, чтобы получать удовольствие от вождения. Я жду, что появятся торговые центры, новые места для прогулок с ребенком, так как сейчас этого мало. Моему сыну Ване три года и я хочу, чтобы он рос в красивом, комфортном городе.

Галина, жительница Марковки:

Жительница Марковки Галина

- Я хочу быть частью Великой страны, работать в справедливо построенном социуме, где будет не искаженное, а правильное патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Вместе мы построим новые города, в которых будут жить несломленные люди. Мы будем вместе с русским народом, а вместе – мы сила!

Екатерина, жительница Беловодского района:

Жительница Беловодского района Екатерина

– Мы давно этого ждали, мы за это голосовали. Подписание договора это результат того, что мы будем Россией, мы – единая семья. На наш регион вступление в РФ повлияет только положительно. Мы вернемся в исторические земли, будут строиться дороги, заводы, предприятия, жизнь людей наладится!

Юлия, жительница Луганска:

Жительница Луганска Юлия

- Жду, что сюда придут крупные российские поставщики, будут товары, продукты питания, магазины со скидками, пункты выдачи товаров Ozon и Wildberries. Важно, чтобы были качественные товары для детей: питание и бытовая химия – это то, что волнует нас, мамочек.

Сергей, житель Беловодского района:

Житель Беловодского района Сергей

– Я верю, что в регион начнет заходить финансирование, начнут действовать социальные государственные программы. На дешевых энергоресурсах России начнет возрождаться промышленность. Наконец-то исчезнет граница между братскими народами.

Галина, жительница Луганска:

Жительница Луганска Галина

– Я ждала этого события со слезами на глазах. У меня на 60-летие разбомбило дом в поселке Желтом. Это было 18 января 2015 года, и мне пришлось переехать в город. Я очень переживала все восемь лет, я столько написала стихов об этом, писала только о воссоединении с Россией. Сегодняшнее событие я очень ждала и написала стихотворение.

Наталья, жительница Марковки:

Жительница Марковки Наталья

Это знаменательное событие для нашей молодой республики, особенно для нас. Мы действительно долго надеялись и ждали, что наступит этот день, ведь Россия – это сила, стабильность и поддержка.

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