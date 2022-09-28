«И не в шурф их бросали, а в наши сердца!» В Краснодоне открыли обновленный мемориальный комплекс «Непокоренные»

В Краснодоне открыли обновленный мемориальный комплекс «Непокоренные». Фото: Администрация Главы ДНР

В Краснодоне торжественно открыли обновленный мемориальный комплекс «Непокоренные», посвященный подвигу героев-молодогвардейцев. Он расположен на месте шурфа шахты №5 «Сорокино», где в январе 1943 года немецко-фашистскими захватчиками были жестоко казнены члены комсомольской подпольной организации «Молодая Гвардия».

- Мы пришли за несколько часов до начала концерта. Наш мемориальный комплекс сильно изменился, - говорит жительница Краснодона Ольга Новикова. - Здесь стало душевнее, в голове сразу пробегают портреты Кошевого, Громовой, Шевцовой, их истории. У меня все время глаза на мокром месте.

В Краснодоне открыли обновленный мемориальный комплекс «Непокоренные». Фото: Администрация Главы ДНР

Действительно, мемориальный комплекс значительно преобразился. Появилась подсветка, на терриконе восстановленного мемориала установили надпись: «И не в шурф их бросали, а в наши сердца!». Были подняты флаги Луганской Народной Республики, Российской Федерации и Знамя Победы. А на площади установлены стелы с именами и портретами молодогвардейцев.

- Останавливался у каждой стелы и внимательно читал о всех молодогвардейцах. Они были такого возраста, как и я сейчас. Трудно было сдержать эмоции, - рассказал студент-первокурсник Михаил.

Стелы с именами и портретами молодогвардейцев. Фото: Администрация Главы ДНР

Товарищ Михаила Николай говорит, что, когда находишься у мемориала, у стел с именами краснодонских подпольщиков, то переносишься в то время и будто становишься частью «Молодой Гвардии».

- С одной стороны мне ранило душу, потому что я представил, что они чувствовали, когда перед ними стояли фашисты, когда издевались над ними… мне казалось, что я слышу их голоса, их крики. С другой стороны я почувствовал чувство гордости, и представлял, как они обсуждают очередные планы своей подпольной деятельности, как они их совершают, как поднимают Знамя, как произносят клятву.

Стелы с именами и портретами молодогвардейцев. Фото: РВИО

Стелы с именами и портретами молодогвардейцев. Фото: РВИО

На открытии собрались российские политики, Главы ДНР и ЛНР, а также простые жители Республики. Для всех – память о героях-молодогвардейцах нечто большее, чем просто история. Это и любовь, и гордость, и благодарность за подвиги, и … боль, которую юные борцы с фашизмом перенесли под пытками гитлеровцев.

На открытии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Главы ЛНР и ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

Впервые на терриконе, у того самого зловещего шурфа, военнослужащими почетного караула Народной милиции ЛНР был зажжен «Огонь памяти». В этот момент практически все присутствующие не могли сдержать слез.

- Это наши герои, которые, не боясь ничего и никого, сражались за Родину, боролись с фашистскими оккупантами. Герои-молодогвардейцы для нас настоящий пример для подражания, пример для всех поколений, - говорит жительница Краснодона Антон Литвинов. – То, что мы не просто храним память, а и восстанавливаем, ремонтируем знаковые мемориалы, это дань героям тех лет, благодаря которым мы сегодня живем.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что шурф шахты № 5 – это и кровоточащая рана, и одновременно символом мужества и стойкости жителей Донбасса.

- Молодогвардейцы доказали, что оккупанты могут захватить город, но сломить дух его жителей, покорить, поставить на колени русский народ невозможно. – говорит Пасечник. - Я уверен, что залог наших будущих побед и дальнейших успехов кроются, в том числе, и в нашей памяти о подвигах, которые были совершены нашими дедами и прадедами, нашими молодогвардейцами.

Открытие мемориала завершилось рок-ораторией. Фото: ЛИЦ

После официального открытия мемориала «Непокоренные», зрителям представили рок-ораторию «Черный январь. Прощеное воскресение» с участием актера, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, певицы Зары, а также артистов РФ, ЛНР и ДНР. В постановке рассказывается о подвигах юных молодогвардейцев и о том, что они перенесли во время пыток.

- Большое спасибо России за сохранение памяти. Мы – русский народ и вовеки веков будем хранить память о наших героях и о их подвигах. Это и одна из причин, почему нам с Украиной, которая только рушить умеет и очернять память своих предков, не по пути. Можно смело сказать, что сейчас на передовой наши современные герои защищают героев тех лет, - сказал житель Республики Семен Толкалин.

В Краснодоне открыли обновленный мемориальный комплекс «Непокоренные». Фото: РВИО

Звезду Героя России Виктора Третьякевича будут хранить в музее

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина комиссару подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» Виктору Третьякевичу присвоено звание Героя России. В ходе открытия мемориала «Непокоренные», первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко передал Звезду в краснодонский музей «Молодой Гвардии».

- Поднятые работниками музея архивы доказали, что он настоящий герой, который до последней своей секунды боролся за свои убеждения, за свою страну, за свое Отечество, - говорит Кириенко. - И сегодня день исторической справедливости, потому что мы находимся рядом с восстановленным мемориалом памяти молодогвардейцам, и эта память жива в сердцах сегодняшнего поколения.

Сергей Кириенко передает Звезду Героя России Третьякевича директору музея «Молодой Гвардии». Фото: Администрация Главы ДНР

Директор музея Наталья Николаенко поблагодарила руководство России за честь хранить звезду Героя России.

- Наконец-то справедливость восторжествовала, и награда нашла своего героя. Это знаменательно событие в истории «Молодой гвардии», в истории нашего города, - сказала Николаенко.

«Непокоренные»

Изначально на месте гибели «красногвардейцев» в 1954 году был установлен небольшой каменный обелиск. Существенно обновили мемориал в 1982 году. Здесь появились четыре пилона: семи, 11, 13 и 16 метров – они символизируют стены шахтного шурфа. Внутри – фигуры героев «Молодой Гвардии», которые передают своим художественным образом последние мгновения жизни молодогвардейцев. А с внешней стороны надписи: «Бессмертие вам и любовь всенародная», «Мужеству и непокоренности вашей - бессмертие», «Верности клятве вашей - бессмертие», «Любви вашей к Родине - бессмертие».

Изначально был установлен небольшой каменный обелиск. Фото: Архив

Изначально был установлен небольшой каменный обелиск. Фото: Архив

С момента установки прошло 40 лет и мемориал уже требовал срочной реставрации. Восстанавливать комплекс принялись специалисты Российского военно-исторического общества и за три с половиной месяца вдохнули в комплекс «Непокоренные» новую жизнь.

- Провели диагностику скульптуры, геологические и геодезические изыскания, укрепили фундамент памятника, ликвидировали трещины, - рассказывает заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. - Полностью загерметизировали мемориал, чтобы исключить попадание внутрь воды, которая и стала причиной появления трещин.

Овсиенко отметил, что этот мемориал – сакральное место, которое должно стать местом паломничества молодежи всей России.

- Мы точно знаем, что в наши программы патриотического воспитания, исторического просвещения мы будем обязательно включать посещение Краснодона, этих святых мест, - сказал он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодоне Владимир Машков вручил жителям ЛНР премии Putin Team

Памятные награды получили люди разных профессий, работающие в зоне боевых действий (подробнее)