В Краснодоне Владимир Машков вручил жителям ЛНР премии Putin Team

Владимир Машков в Краснодоне вручил жителям ЛНР премии Putin Team. Фото: Народный фронт

На территории мемориального комплекса «Непокоренные» худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков вручил соцработникам, врачам, деятелям культуры ЛНР, которые с риском для жизни и здоровья работали в зоне боевых действий, инициированные Общероссийским Народным фронтом премии Putin Team.

- Мы идем вместе, одним путем. Вы – это те, кто поставил зеркало перед всей Россией, - говорит Машков лауреатам. - Мы восхищены вашими силой, мужеством, самоотверженностью. Дай вам Бог здоровья. Спасибо за то, что вы такие, какие вы есть, спасибо за ваш труд.

Среди награжденных - куратор музея «Молодой Гвардии» Оксана Луганцева. Она поблагодарила Народный фронт за помощь, которую оказывают волонтеры.

- Вы взяли шефство над музеем ордена Дружбы народов «Молодая гвардия». Приятно получать такую поддержку в год 80-летия со дня создания подпольной организации, - сказала Луганцева.

Всего премию Putin Team получили семь по-настоящему героических жителей Донбасса.

- Награды удостоена медик Елена Сулейманова. Женщина с марта 2022 года работает в выездной врачебной бригаде на прифронтовую территорию Первомайска для оказания экстренной помощи раненным и пострадавшим, - рассказывают в Народном фронте. - Ортопед-травматолог Алексей Мишин с 2014 года спасает раненых и пострадавших гражданских и военных. А Наталья Обухова доставляла продукты пожилым людям и инвалидам, решала другие их проблемы, поддерживала их морально.

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