«Мы наконец-то возвращаемся в Россию»: Как прошел финальный день референдума на освобожденных территориях ДНР

В ДНР прошел референдум. Люди проголосовали за вхождение в состав РФ Фото: Александр ИВАНОВ

27 сентября прошел финальный день голосования. В этот день за будущее Донбасса люди с освобожденных территорий Донецкой Народной Республики голосовали в стационарных участковых избирательных участках (УИК), куда многие пришли еще до открытия.

- Я не успела, не смогла проголосовать в прошлые дни, работала. А сегодня у меня праздник – я проголосую за свою мечту. За свободную и светлую жизнь, за будущее своих детей и внуков, - говорит жительница Мариуполя Светлана Тищенко. – Этого дня мы ждали с 2014 года, когда голосовали за выход из состава Украины. Мы верили, что второй референдум, который поставит точку в наших страданиях обязательно будет. И вот этот день настал. Мы наконец-то возвращаемся в Россию.

Представитель участковой избирательной комиссии №3 в Мариуполе Лилия Кривяк рассказывает, что жители города уверены в положительном результате референдума.

Мариупольцы еще в 2014 году выстраивались в очереди, чтобы определить будущее родного города и всего Донбасса. Также активно голосовали и сегодня, - говорит Лилия. - Все шли очень дружно. Люди ждут, когда все будет официально оформлено и наконец-то историческая справедливость восторжествует.

Многие приходят на участки вместе с детьми. Люди говорят, что это историческое событие для нынешнего и будущего поколения Донбасса. За вхождение в состав России в последний день проголосовал мариуполец Михаил. Мужчина признался, что поставил в бюллетене утвердительный ответ, потому что хочет, что его будущий ребенок рос в спокойствии и стабильности.

- Я хочу мирного неба. Хочу, чтобы у меня появился ребенок, и он рос спокойным, здоровым и счастливым там, где есть стабильность. Чтобы он знал, что чего-то добьется, - сказал Михаил.

Именно с Россией и только с Россией видят свое будущее жители Мариуполя. Они в один голос твердят: «Мы возвращаемся домой».

- Нацизму нет места на нашей земле. И нет места тому отношению к нам, и тем издевательствам над нами со стороны украинской власти, - говорит журналист пресс-службы Орджоникидзевской райадминистрации Мариуполя Ирина. - Еще в 2014 году люди голосовали за Донбасс, но, к сожалению, нам перекрыли воздух. Начали внушать и обманывать, что жизнь в Европе, что жизнь в Украине потрясающая. Это не так.

Мариупольчанка Татьяна считает, что в России жители Донбасса станут родными, настоящими и нужными стране.

- Россия поможет сделать наш город чистым и красивым, построить новые жилые дома. Но самое главное – я жду любви. Впереди нас ждут самые лучшие времена, - сказала Татьяна.

Донбасс возвращается домой! Фото: Александр ИВАНОВ

Центральная избирательная комиссия ДНР некоторым участкам присвоила имена героев Донбасса. В Волновахе расположенный в школе №6 УИК назвали в честь Героя России и Республики Владимира Жоги.

- Когда я поставил «галочку» за вхождение в состав России, у меня пошла дрожь по телу. Настолько для меня был волнительным этот момент, ведь я сделал выбор всей своей жизни – путь в Россию, возвращение к истокам, восстановление справедливости. Я проголосовал за счастливое будущее, - рассказывает житель Волновахи Сергей Трофимцев. – Этот путь был тяжелым, и порою казалось, что это невозможно. Однако возможно все. Я поздравляю всех жителей Донбасса, Запорожье, Херсона с этим знаковым событием. Мы – россияне.

Несмотря на непрекращающиеся жестокие обстрелы и попытки наступления со стороны вооруженных формирований Украины, голосование за Россию активно проходит в Красном Лимане. Здесь в целях безопасности действуют только выездные избирательные участки.

- Мы голосуем за мир, за защиту, за право говорить и думать на русском языке, - говорит жительница поселка Торское Валентина. – Слезы радости у всех нас потому, что день, о котором мы искренне мечтали, настал. Мы – это Россия.

За пределами Республики

По разным причинам не все жители Республики имели возможность принять участие в референдуме на территории ДНР. Кто-то уехал в РФ в эвакуацию, кто-то в эти дни отправился на курсы повышения квалификации. Однако для того, чтобы жители Донбасса воспользовались своим избирательным правом, в РФ были открыты более 600 участков.

В Псковской области, находясь на форуме на культурно-историческом форуме «Истоки» молодые преподаватели и их ученики из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отдали свой голос за вхождение в состав России. Среди них – житель Мариуполя Александр.

- Я счастлив, что отдал свой голос за присоединение к России. Ждал этого референдума долгих 8 лет, - говорит парень. - Переживал, думал, что не смогу проголосовать. К счастью, и здесь, на форуме есть возможность присоединится к определению судьбы целого народа и проголосовать за счастливое будущее, которое возможно исключительно в составе нашей России.

Житель Мариуполя Александр принял участие в референдуме

103-летний Степан Волошин проголосовал за Россию

Свой голос на референдуме за вхождение Донецкой Народной Республики в состав России отдал и 103-летний известный житель Мариуполя Степан Волошин. По состоянию здоровья ветеран не мог прийти на избирательный участок, поэтому к нему домой прибыла выездная комиссия.

- Свой голос за вхождение в состав РФ отдал уважаемый мариуполец, ветеран двух войн, 103-летний Степан Волошин, - рассказывает мэр Мариуполя Константин Иващенко. - Степан Васильевич прошел Советско-финскую войну, а после обучения в училище был призван на фронт защищать нашу землю от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Степан Волошин проголосовал за Россию. Фото: Администрация Мариуполя

Иващенко подчеркнул, что Волошин часто говорит, что прошел всю Европу, но лучших людей, чем в России, не встречал нигде.

- Поэтому и выбор его – вполне закономерен, - отметил глава города.

Напомним, что в начале мая Степан Волошин стал первым в Мариуполе обладателем паспорта ДНР. Документ ветерану лично вручил Глава Республики Денис Пушилин.

- Благодаря вам, вашему поколению мы просто живы и можем дальше думать о будущем, - сказал тогда Денис Владимирович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Высоцкий, глава ЦИК ДНР:

- Что для нас этот референдум, что для нас этот бюллетень? Для меня в этом бюллетене сошлись эмоции 2014 года, бои за аэропорт, горечь от утраты друзей и радость за то, что наши дети идут в школу несмотря ни на что. Для меня в этом бюллетене сошлась радость от первого гудка на ДМЗ и гордость за всех наших людей, когда мы под обстрелами выходили на смены, трудились, убирали, спасали, чистили эти улицы.

В этом же бюллетене пули наших бойцов и наши снаряды. В этом же бюллетене желание жить в Великой стране. Этот бюллетень разделяет старое и новое. Это новая страница, которую нужно перевернуть, и смело идти вперед в светлое будущее.

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий

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