Праправнучка основателя Донецка Джона Юза – Ольга Булгакова: Возвращение Донбасса домой сделает жителей ДНР счастливыми

Ольга Булгакова не сомневается, что жизнь дончан улучшится
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке в первый лицей на бульваре Пушкина очередь из желающих проголосовать за вступление в состав России выстроилась еще задолго до открытия там избирательного участка. В числе первых была праправнучка основателя столицы шахтерского края Джона Юза – Ольга Булгакова. Когда она зашла в помещение избиркома Ворошиловского района, члены комиссии встретили ее бурными аплодисментами.
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Очень рада, что теперь будем вместе с нашей большой Родиной – Россией, - сказала корреспонденту «КП» дончанка Ольга Булгакова, опуская бюллетень в урну для голосования.
«В НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»
- Ольга, а другие члены семьи уже проголосовали?
- Да. Супруг и мама отдали свой голос во время поквартирного обхода в предыдущие дни. Мои дети еще маленькие, но уже много знают о своей Родине. Очень хотят увидеть Москву.
- Что вхождение в Российскую Федерацию даст вашей семье и Донбассу в целом?
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Главное, что это поможет быстрее закончить войну. Сейчас Донецк каждый день обстреливают из натовских вооружений. Страшно с детьми на улицу выходить. Так не должно быть! Жизнь жителей Донбасса ни может не улучшиться. В непризнанной республике было очень тяжело.
- Чем вы занимаетесь?
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Сейчас в декретном отпуске. У меня двое маленьких детей. Льву 6 лет, Софьи – 1 год. Вообще, я – энергетик. А занимаюсь любимым делом – дизайном интерьеров.
- О чем мечтаете?
- Хочется растить деток в мирном Донецке. Дать им хорошее образование. Не переживать за будущее детей. Еще мечтаю куда-нибудь съездить с семьей. С 2014 года мы не покидали Донецка.
О своей принадлежности к династии Джона Юза (изначально Донецк назывался Юзовкой) Ольга Булгакова узнала еще в детстве от своих родителей. Ее отец Александр - правнук, а бабушка Нина – внучка основателя города.
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
«ДОНБАСС НИКОГДА НЕ БЫЛ НАХЛЕБНИКОМ»
Несмотря на обстрел ВСУ с самого утра, люди подолгу не уходят с избирательного участка. Они оживленно общаются и фотографируются на фоне кабинок для голосования.
В центре Донецка голосуют не только жители Ворошиловского района, но и переселенцы с «красных зон». По их заявлениям ЦИК составлял дополнительные списки.
- Мы не могли послать этих людей под снаряды, чтобы они проголосовали по месту прописки, - отметила в комментарии «КП» председатель участковой комиссии референдума Наталья Шаннани.
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Проголосовал за будущее своих детей и внуков шахтер на пенсии Анатолий Коссенко. Анатолий Васильевич всю сознательную жизнь проработал на шахте имени Засядько, что в фронтовом Киевском районе.
Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Донбасс никогда не был нахлебником. Нашей промышленности в советские времена не нужны были дотации. И теперь мы сможем стать важным промышленным звеном России, - говорит Анатолий Васильевич.
Сейчас Коссенко живет у родственников в центре Донецка. Его дом перед Путиловским мостом ВСУ разрушили еще в 2014 году. Шахтер на пенсии отмечает важность возвращения молодежи в Донбасс.
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