Праправнучка основателя Донецка Джона Юза – Ольга Булгакова: Возвращение Донбасса домой сделает жителей ДНР счастливыми

Ольга Булгакова не сомневается, что жизнь дончан улучшится Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в первый лицей на бульваре Пушкина очередь из желающих проголосовать за вступление в состав России выстроилась еще задолго до открытия там избирательного участка. В числе первых была праправнучка основателя столицы шахтерского края Джона Юза – Ольга Булгакова. Когда она зашла в помещение избиркома Ворошиловского района, члены комиссии встретили ее бурными аплодисментами.

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Очень рада, что теперь будем вместе с нашей большой Родиной – Россией, - сказала корреспонденту «КП» дончанка Ольга Булгакова, опуская бюллетень в урну для голосования.

«В НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

- Ольга, а другие члены семьи уже проголосовали?

- Да. Супруг и мама отдали свой голос во время поквартирного обхода в предыдущие дни. Мои дети еще маленькие, но уже много знают о своей Родине. Очень хотят увидеть Москву.

- Что вхождение в Российскую Федерацию даст вашей семье и Донбассу в целом?

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Главное, что это поможет быстрее закончить войну. Сейчас Донецк каждый день обстреливают из натовских вооружений. Страшно с детьми на улицу выходить. Так не должно быть! Жизнь жителей Донбасса ни может не улучшиться. В непризнанной республике было очень тяжело.

- Чем вы занимаетесь?

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сейчас в декретном отпуске. У меня двое маленьких детей. Льву 6 лет, Софьи – 1 год. Вообще, я – энергетик. А занимаюсь любимым делом – дизайном интерьеров.

- О чем мечтаете?

- Хочется растить деток в мирном Донецке. Дать им хорошее образование. Не переживать за будущее детей. Еще мечтаю куда-нибудь съездить с семьей. С 2014 года мы не покидали Донецка.

О своей принадлежности к династии Джона Юза (изначально Донецк назывался Юзовкой) Ольга Булгакова узнала еще в детстве от своих родителей. Ее отец Александр - правнук, а бабушка Нина – внучка основателя города.

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«ДОНБАСС НИКОГДА НЕ БЫЛ НАХЛЕБНИКОМ»

Несмотря на обстрел ВСУ с самого утра, люди подолгу не уходят с избирательного участка. Они оживленно общаются и фотографируются на фоне кабинок для голосования.

В центре Донецка голосуют не только жители Ворошиловского района, но и переселенцы с «красных зон». По их заявлениям ЦИК составлял дополнительные списки.

- Мы не могли послать этих людей под снаряды, чтобы они проголосовали по месту прописки, - отметила в комментарии «КП» председатель участковой комиссии референдума Наталья Шаннани.

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Проголосовал за будущее своих детей и внуков шахтер на пенсии Анатолий Коссенко. Анатолий Васильевич всю сознательную жизнь проработал на шахте имени Засядько, что в фронтовом Киевском районе.

Референдум о присоединении к России в центре Донецка 27 сентября Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Донбасс никогда не был нахлебником. Нашей промышленности в советские времена не нужны были дотации. И теперь мы сможем стать важным промышленным звеном России, - говорит Анатолий Васильевич.

Сейчас Коссенко живет у родственников в центре Донецка. Его дом перед Путиловским мостом ВСУ разрушили еще в 2014 году. Шахтер на пенсии отмечает важность возвращения молодежи в Донбасс.

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