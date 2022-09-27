В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще не было 8 часов утра, как около избирательных участков начали выстраиваться очереди. За четыре прошедших дня референдума почти все жители уже отдали свои голоса, пришли те, кто не смог проголосовать на придомовых территориях по разным причинам.

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Школа № 124 находится в центре густонаселенного микрорайона в Пролетарском районе, сюда сходятся люди из ближайших девятиэтажек. В этой школе учился защитник Донецкой Народной Республики, командир отряда специального назначения «Патриот» Федор Муштранов, который героически погиб в боях под Дебальцево. Табличка с портретом Муштранова установлено на фасаде здания.

В этой школе учился защитник Донецкой Народной Республики, командир отряда специального назначения «Патриот» Федор Муштранов, который героически погиб в боях под Дебальцево Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Эти ребята приближали этот день, как могли, их подвиг останется навсегда в наших сердцах, - говорит одна из жительниц, направляясь на участок.

Чтобы проголосовать на референдуме, люди приходят целыми компаниями – идут не только семьями, берут с собой друзей и соседей. Явка – на высоте.

- За первые два дня проголосовало больше половины избирателей. Люди очень ждали этого, - говорит «Комсомолке» член избирательной комиссии. - В одном из домов, когда пришла выездная комиссия, люди испугались, что не все успеют проголосовать, перегородили подъезд и сказали: «Пока все не проголосуют, не выпустим!»

Бросая бюллетени в урны, жители выглядят серьезно, ведь они понимают, что сейчас – решается судьба всего Донбасса, исполняется их мечта, а уже отдав голос, многие не могут сдержать слез радости и улыбок.

- Мы возвращаемся домой, все так говорят, и это правда, - говорит дончанин Николай Владимирович, который пришел на участок с годовалым внучком на руках. – Мне 71 год и я долго этого ждал. С праздником!

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Чувствуется огромный подъем, настроение! Мы и в 2014 году выстояли огромную очередь, чтобы проголосовать на референдуме, и сейчас проголосовать пришли! Нет слов просто. Мы работаем, поэтому до этого возможности проголосовать не было, - говорит дончанка Галина Федоровна.

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР проходит финальный день референдума о присоединении к России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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