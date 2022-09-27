Житель Мариуполя проголосовавший на избирательном участке в России: Я ждал этого референдума долгих 8 лет

Жители Донбасса выбирают будущее с Россией Фото: Александр ИВАНОВ

С 26 сентября в городе Печоры Псковской области началась очередная смена для студентов и преподавателей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на культурно-историческом форуме «Истоки». Молодых учителей и их учеников разместили в духовном паломническом центре, где они примут участие в ряде культурно-образовательных и развлекательных мероприятиях в течении семи дней.

На открытии форума выступил директор Центрального музея Великой Отечественной войны, секретарь Общественной палаты РФ Александр Школьник.

- Мы здесь собрались как единомышленники, мы хотим сохранить нашу память в непростое для Родины время, поэтому девятая смена и несет название «Школа памяти», - говорит Школьник. – Мы, сотрудничая с Псковским государственным университетом, нашей православной церковью постарались создать условия для гостей, способствующие достижению поставленных нами целей - повысить культурное историческое мировоззренческое образование молодых людей.

Жители Республик Донбасса и освобожденных территорий отправились в Псковскую область в тот день, когда дома начался референдум, и они переживали, что не смогут принять в нем участие. Но для обеспечения такого права была организована выездная работа избирательной комиссии. Преподаватели вузов и студенты Мариуполя, Мелитополя, Донецка, Макеевки, Луганска отдали свой голос за вхождение своих территориальных громад в состав РФ.

Жители Донбасса выбирают будущее с Россией Фото: Александр ИВАНОВ

Жители Донбасса выбирают будущее с Россией Фото: Александр ИВАНОВ

- Я переживала, было неприятно, что в это знаменательное, судьбоносное время - проведение референдума, я и мои друзья, которые поехали со мной в Псковскую область на форум - не смогут принять участие в волеизъявлении. А вот сейчас отдала свой голос, чувствую себя отлично, как человек исполнивший свой гражданский долг! – сказала участник форума из Донецка, студентка ДонНУ Мария Даева.

Студентка ДонНУ Мария Даева отдала свой голос на референдуме Фото: Александр ИВАНОВ

Житель Мариуполя Александр счастлив, что отдал свой голос за присоединение к России.

- Я ждал этого референдума долгих 8 лет. К счастью, и здесь, на форуме такая возможность есть, - сказал он.

Тем временем в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит финальный день референдума. 27 сентября свой голос можно отдать только на участковых избирательных участках. Как проходит голосование в Донецке – читайте в репортаже «КП - Донбасс».

Жители Донбасса выбирают будущее с Россией Фото: Александр ИВАНОВ

Как свидетельствует опрос, проведенный, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в референдуме и выступают за вхождение своих регионов в состав России. За включение республик в состав РФ высказались по 97% жителей ДНР и ЛНР. В Запорожье за присоединение к России выступили 87% респондентов, в Херсонской области - 89%.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал желание жителей освобожденных территорий провести голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины и их вхождения в состав России. Российский лидер заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов.

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