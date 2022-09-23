Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

В Луганской Народной Республике проходит долгожданный референдум о присоединении к России. С самого утра выездные комиссии в работе.

Впервые особым образом организовано голосование - двумя типами. В помещении на избирательном участке это будет один день - 27 сентября. А с 23 по 26 сентября голосование будет проводится вне избирательных участков – на придомовых территориях, на предприятиях. Такой принцип выбрали для удобства и безопасности самих избирателей.

На рабочем месте смогли проголосовать сотрудники Министерства труда и социальной защиты ЛНР. Елена Макаренко работает в министерстве с 2015 года и говорит, что помощь России ощущалась всегда.

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Сотрудник Министерства труда и социальной защиты ЛНР Елена Макаренко Фото: Алина ЗАЕЦ

– Восемь лет мы шли к этому знаменательному дню, мы шагами, поэтапно налаживали всю социальную защиту в Луганской Народной Республике с помощью Российской Федерации и эта помощь бесценна. Я думаю мы сделаем свой выбор и люди смогут сказать «да» стабильной жизни, спокойствию, своему благосостоянию. Хочу сказать лично за себя, хочу сказать «да», чтобы мои дети и внуки жили в мире, стабильности, в процветающей стране, – рассказала Елена Макаренко.

Луганчанин Николай Сушников сам из Астраханской области, а в Луганск переехал в 1981 году. Во время голосования он встретил своих земляков – журналистов канала «Астрахань 24», и это стало только дополнительным поводом для радости.

Николай Сушников и журналист телеканала «Астрахань 24» Александр Леонидов Фото: Алина ЗАЕЦ

– Приятная неожиданность, встретил журналиста с моей родины, из Астрахани, из России. Я переехал в 1981 году, и тут живу, и встреча с земляком для меня очень трогательная. Это здорово!

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

Голосование на референдуме в Луганске на месте работы граждан Фото: Алина ЗАЕЦ

А что касается референдума, то Николай Сушников рад, что теперь его Луганск станет частью России.

– Я очень счастлив, я сам россиянин, и сейчас наконец-то становлюсь действительно российским гражданином.

Ирина Кунакова не сомневается, что ЛНР – это Россия.

– Я ощущаю трепет и радость. Лично я долго ждала – с 2014 года. Мы знали, что это будет, рано или поздно, мы в это верили и знали, что к этому придем. Было столько обстрелов, столько беды, одним словом об этом не скажешь – тяжелая ситуация. Но это всё уже позади, главное, что мы уже в Российской Федерации – это самое главное! – Ирина Кунакова.

Луганчанка Ирина Кунакова Фото: Алина ЗАЕЦ

Отмечается активность избирателей, ведь люди ждали этого дня долгих восемь лет.

- Наконец-то мы возвращаемся домой, в Россию. Уверен, что это приблизит долгожданное мирное небо на нашей земле и счастливое будущее нам и всем будущим поколениям, - говорит житель Луганска Сергей Токарев.

Напомним, голосование на референдуме о присоединении ЛНР к России с 23 по 26 сентября проходит на придомовых территориях, 27 сентября – на избирательных участках. Их по Республике – 461.

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