Мариуполь сделал свой выбор еще в 2014 году. Митинг у здания горсовета (архивное фото)

Для многих уже забылись те мятежные месяцы несогласия местного населения города с новой постмайданной властью Украины. За годы существования Украины, с помощью лжи местных и государственных СМИ, в памяти населения вытравливалась истина о событиях того времени.

Я лично участвовал в тех майских событиях 2014 года, и спустя восемь лет побывал в символичных для движения за свободу Донбасса местах.

Акция протеста у здания горсовета в Мариуполе в 2014 году (архивное фото)

Здание мариупольского горсовета. Именно с этого места началось противостояние пришедшей ко власти в Киеве после событий февраля 2014 года хунте. Впервые милиция и народ здесь вместе готовились встречать поезд и автобусы «дружбы» из Киева. Тогда для расправы над пока еще мирно протестующими жителями отправили отряды «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация).

Здание горсовета сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Холл третьего этажа горсовета. Сюда были затянуты пожарные шланги и подключены к гидрантам, которыми милиция и жители города готовились остужать горячие головы киевских нацистов.

Холл третьего этажа горсовета Фото: Александр ИВАНОВ

Площадь напротив городского совета. Здесь в течении марта-мая 2014 года собирались многотысячные демонстрации с флагами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Площадь на против городского совета Фото: Александр ИВАНОВ

Когда частичный контроль над городом взяло ополчение Донбасса, в Мариуполь стали пытаться пробиваться украинские карательные отряды. В связи с близящимся народным референдумом о независимости ДНР, черной линией в истории города становится дата - 9 мая 2014 года. Именно тогда на площади Ленинского комсомола проходила масштабная праздничная демонстрация в честь Дня Победы.

Милицейскому подразделению Мариуполя был отдан приказ на силовой разгон народа с применением любых средств. Весь личный состав милиционеров отказался исполнять приказ киевского преступного режима. Сотрудники МВД, которые следили за общественным порядком на той демонстрации, стали сообщать данные, что милиционеры, отказавшиеся выполнять приказ - забаррикадировались в центральном здании РОВД по улице Артема, и что для их уничтожения в Мариуполь направлено 2 БМП и личный состав нацгвардии.

Местные жители двинулись маршем для защиты тех, кто до конца остался верным присяге - служить своему народу. Когда несколько тысяч демонстрантов подошли к зданию МВД на расстояние 200 метров, нацгвардия открыла перекрестный огонь. Пролилась кровь мирных жителей, были первые убитые преступным режимом Киева. Одновременно были уничтожены и все милиционеры в здании.

Центральное здание МВД по улице Артема было разбито украинскими нацгвардейцами 9 мая 2014 года Фото: Александр ИВАНОВ

Центральное здание МВД по улице Артема было разбито украинскими нацгвардейцами 9 мая 2014 года Фото: Александр ИВАНОВ

Можно подумать, что это здание уничтожено в ходе боевых действий в городе 2022 года. Однако на фото результат преступных действий украинских нацгвардейцев 9 мая 2014 года. Это - центральное здание МВД по улице Артема, где встретил свою смерть отряд мариупольских милиционеров. Цинизм украинского политикума не знает границ. Оставленная мемориальная табличка жертв нацизма.

Цинизм украинского политикума Фото: Александр ИВАНОВ

Много героев погибло в этом здании. Тысячи героев погибли за 8 лет защищая родной Донбасс. Но ветер истории неумолим. То, за что сражались бойцы, для чего зарождалось народно-освободительное движение Донбасса, в ближайшие дни получит логическое завершение. Референдум о вхождении в состав России.

"Покойтесь с миром, ребята! За вас отомстили" - такую надпись оставили участники СВО после освобождения города от украинских нацистов Фото: Александр ИВАНОВ

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