Активистка Анжелика Бушман произвела настоящий фурор в прифронтовом районе Донецка, призывая людей идти на референдум

Анжелика Бушман зовет жителей на референдум Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Как вызвать людей на улицу в частном секторе, когда они сидят в своих натопленных домах, у многих на полную громкость работает телевизор? Человек придумал сам: взяла у своего внука микрофон с динамиком, достаточно мощный, чтобы его услышали через закрытую дверь. Она надеется, что батарейки хватит надолго. Просто стучать и кричать – никакого голоса надолго не хватит.

Анжелика работает кладовщиком в школе №58. Эта та самая школа, которая стала печально известна из – за нескольких артобстрелов ВСУ в 2014 - 2015 годах. Ее восстанавливали, но украинские боевики обстреливали снова и снова. Один из обстрелов пришелся на самое на 1 октября, начало учебного года, которое началось на месяц позже. Только чудом не пострадали дети. Их спасали сотрудники школы.

Наверное, так и закаляются настоящие патриоты, которые не отягощены бюрократическими запретами, а делают все от чистого сердца.

- Покажите, как вы созываете жителей?

- Уважаемые жители! Выездная референдум! Пожалуйста, выходите голосовать! – Говорит Анжелика.

- И как на это реагируют местные жители?

- Нормально. С теплом. Положительно.

Когда информация об Анжелике разошлась по соцсетям, жители тоже прифронтового места возле ж – д вокзала прокомментировали так:

- А мы все еще ждем, чтобы проголосовать, - говорит фельдшер Марина Красненкова. – Эх, жаль, у нас нет такой Анжелики! На улицах мало людей. Район кошмарят уже долгое время. Добраться в магазин, на работу – уже подвиг. Но голосовать готовы, потому как только Россия может повлиять на ситуацию.

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