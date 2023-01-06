Прихожане в храме на торжественной Рождественской службе Фото: Александр ИВАНОВ

6 января все православные христиане отмечают один из главных праздников православного календаря - Святой вечер. В связи с этим в православных храмах проходят торжественные службы. В Храме Святого Николая, что в Приморском районе города, как и во всех мариупольских церквях, собрались прихожане, как говорят, от мала до велика, послушать службу и принять мирование.

Службу вел настоятель храма отец Владимир и отец Антоний.

- В эти дни наши сестры и братья молятся за монахов, прихожан, наших священнослужителей Киево-Печерской Лавры, верим, что Господь все управит, дай Бог им терпенья, - сказала служительница храма Надежда.

Отметим, что в целях безопасности ночная служба проходить не будет.

Отец Владимир в окружении верной паствы Московского патриархата Фото: Александр ИВАНОВ

Отец Владимир ведет торжественную Рождественскую службу Фото: Александр ИВАНОВ

Прихожане в храме на торжественной Рождественской службе Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариупольских храмах прошла Рождественская служба Фото: Александр ИВАНОВ

Отец Владимир ведет торжественную Рождественскую службу Фото: Александр ИВАНОВ

Церковная певчая Фото: Александр ИВАНОВ

Отец Владимир ведет торжественную Рождественскую службу Фото: Александр ИВАНОВ

Мирование и раздача просвиры с вином Фото: Александр ИВАНОВ

Мирование и раздача просвиры с вином Фото: Александр ИВАНОВ

Мирование и раздача просвиры с вином Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что ночь с 6-го на 7 января христиане идут на Рождественскую службу. В храмах совершается литургия святого Василия Великого. Поют песнопения Рождества Христова. Тропарь Рождества — основной гимн праздника — мог быть создан уже в IV веке:

Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащии

звездою учахуся

Тебе кланятися, Солнцу правды,

и Тебе ведети с высоты Востока.

Господи, слава Тебе!

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