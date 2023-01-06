В ДНР проходят праздничные богослужения

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня миллионы православных людей отмечают Рождественский Сочельник - канун одного из важнейших церковных праздников, Рождества Христова. Во всех храмах Республики в этот день проходят праздничные литургии.

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Церкви, по традиции, украшают залы еловыми ветками и цветами. А еще сооружают вертеп, символизирующий пещеру, в которой, как говорится в Библии, появился на свет младенец Иисус Христос.

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Священники облачены в белоснежные одежды - у верующих в этот день заканчивается 40-дневный пост.

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прихожане стараются воздерживаться от употребления пищи «до первой звезды», когда принято есть так называемое «сочиво» или кутью - вареную пшеницу или рис с медом. От названия этого блюда и пошло название «Сочельник».

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

День Рождества многие начинают, отстояв литургию, и только потом встречая сам великий праздник. 7 января принято ходить в гости или приглашать близких в свой дом.

Во всех храмах Республики идут праздничные литургии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, жители ДНР намерены встретить Рождество по всем канонам.

- Мы православные, всегда его встречали и встречать будем. Хоть эпидемия будет, хоть обстрелы, - говорит прихожанка Спасо-Преображенского кафедрального собора Марина Петровская.

Напомним, накануне Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион выпустил рождественское послание, в котором пожелал жителям Донбасса скорейшего наступления мира.

- Верю в то, что крепкий и надежный мир скоро возвратится к нашему народу. Надеюсь, что все, пережитое нами, сделает нас лучше, чище и ближе к Богу, - отметил он.

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