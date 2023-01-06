Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: «Верю в то, что крепкий и надёжный мир скоро возвратится к нашему народу»

На кафедральном соборе Донецка видны последствия обстрела ВСУ Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

7 января православные встречают праздник Рождества Христова. Службы пройдут во всех действующих храмах ДНР.

Накануне праздника Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января режим прекращения огня на линии соприкосновения.

Сегодня, 6 января, в начале действия режима прекращения огня, в Донецке довольно тихо. Впрочем, риск провокационных обстрелов со стороны ВСУ сохраняется, но прихожане все равно готовятся посетить торжественные службы.

Следы недавних обстрелов повсюду, людей на улицах Донецка гораздо меньше, чем обычно в Сочельник. В продуктовых магазинах нет обычных очередей.

- Наш праздник никто не отнимет. Мы православные, всегда его встречали и встречать будем. Хоть эпидемия будет, хоть обстрелы, - говорит прихожанка Спасо-Преображенского кафедрального собора Марина Петровская.

На здании кафедрального собора видны следы декабрьского обстрела, но разбитые витражи заделаны фанерными плитами, внутри тепло и каждый день служат литургию.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион выпустил рождественское послание.

- Верю в то, что крепкий и надёжный мир скоро возвратится к нашему народу. Надеюсь, что всё, пережитое нами, сделает нас лучше, чище и ближе к Богу, - говорится в послании.

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