«Все как один рвутся отомстить за своих товарищей»: Глава ДНР совместно с замминистра обороны РФ и губернатором Самарской области навестили бойцов, раненных при обстреле в Макеевке

Денис Пушилин пообщался с ранеными. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин совместно с заместителем министра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 4 января посетили больницы Ростовской области и Донецкой Народной Республики, где получают медицинскую помощь военнослужащие, раненные в ночь на 1 января в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- На данный момент осталось три человека в Республике, все остальные уже перевезены в Ростов и дальше, в другие регионы Российской Федерации. Также была возможность встретиться с бойцами данного полка. Все, с кем мы пообщались, выразили абсолютно понятный настрой: за ребят отомстить – за тех, кто погиб, за тех, кто ранен, – рассказал Денис Пушилин.

Руководители встретились с бойцами полка, чьи товарищи погибли или пострадали при обстреле. Фото: АГ ДНР

Как отметил врио Главы ДНР, Министерством обороны Российской Федерации принято решение по оказанию военнослужащим лечения в различных медицинских учреждениях Российской Федерации.

- Ну а дальше уже все, как правило, выразили желание перебираться в Самарскую область – туда, где будут проходить реабилитацию, – сказал Денис Пушилин.

- Радует, что настрой у них боевой, – отметил замминистра обороны. – Мужественно переносят ранения, причем настолько мужественно, что все стремятся быстрее встать в строй.

По словам Виктора Горемыкина, медицинский персонал, оказывающий помощь военнослужащим, сделал все от них зависящее и даже больше того.

- Медицинская помощь оказана в полном объеме, и уже сделан предварительный прогноз. Радует то, что ребята все встанут в строй. Нет таких, у которых тревожная ситуация была бы или чем-то усугублялась. То есть лечение правильное, врачи внимательные, профессиональные, компетентные. И бойцы, с которыми мы встречались, все они за то, чтобы вернуть долг и завоевать победу, которую мы с нетерпением все ждем, – заявил замглавы оборонного ведомства.

Руководителям рассказали о том, как проходит лечение пострадавших бойцов. Фото: АГ ДНР

- Я горжусь нашими самарскими защитниками Отечества, – подчеркнул губернатор области. – Уверен, что наши парни справятся с этой ситуацией и много чего доброго, важного еще для страны сделают.

Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Пушилина за личное внимание к раненым военнослужащим, а Министерство обороны России – за бережное отношение к каждому бойцу.

- Надеюсь, что в ближайшие сутки мы большую часть тех, кто находится сегодня в госпитале в Ростове, отправим в госпиталь самарский, поближе к родным и близким людям. Конечно, это придаст, я уверен, нашим бойцам силы для скорейшего восстановления. Сделаем все, чтобы они прошли реабилитацию. Еще раз хочу поблагодарить врачей городской больницы Макеевки. Спасибо и низкий поклон за спасение наших земляков.

А парни, которые в местах дислокации, которые в строю и сейчас, – они все настроены дать отпор врагу и отомстить за погибших товарищей, – сказал губернатор.

Также Денис Пушилин отметил проявленный военнослужащими героизм.

- Когда прилетели «хаймарсы», те ребята, которые были в состоянии и смогли отдышаться, бросались и вытаскивали людей, – подчеркнул он.

Врио Главы ДНР добавил, что Президентом России Владимиром Путиным принято решение наградить шестерых бойцов подразделения за проявленное мужество.

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