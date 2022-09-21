Председатель Народного Совета ДНР о референдуме по вхождению в состав России: Люди настроены очень решительно

Жители Донбасса настроены решительно в своем выборе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал принципиальное значение референдума о вхождении в состав России для жителей Республики и настроения граждан.

- С 2014 года народ Донбасса, без всякого преувеличения, идет к этой цели. С 2014 года наши люди не только на фронте, но и в тылу сражались за достижение этой цели. Наши люди знают цену событиям, которые у нас происходили эти восемь лет, знают цену референдуму. Приняты закон и постановление о назначении даты референдума – 23–27 сентября. И главное здесь то, что мы официально станем Россией, этим всё сказано. Это основная цель.

Если говорить о неофициальных моментах, Донбасс и донецкие люди задолго до 2014 года, всегда чувствовали себя русскими людьми. И сегодня мы приходим к тому, чтобы законодательно оформить историческую справедливость. Именно так мы этот момент ощущаем сейчас в Донецкой Народной Республике, – сказал спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка ответил на вопрос о влиянии продолжающихся боевых действий на процесс проведения референдума.

- Конечно же, это может влиять, но люди настроены очень решительно. В 2014 году референдум также проходил не в самых простых условиях. Тогда Украина уже начала против нас боевые действия. Люди справились, показали достаточную явку. Я уверен, что так будет и в этот раз. Тем более, что это референдум уже не за независимость от Украины, а за вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта. Поверьте, для людей это очень ценно.

Люди понимают, что это залог не только настоящего, но и будущего для их детей. Мы знаем, как оторванность от Русского мира может быть пагубна для населения. Поэтому люди сегодня настроены на решительное участие в референдуме, чтобы расставить все точки над «и», чтобы быть дома – в большой России, – пояснил председатель Народного Совета.

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