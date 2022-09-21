В ДНР большинство родителей школьников уже получили выплаты

Елена Костюк (слева) и Анна Гущина одними из первых получили выплаты на детей-школьников. Фото: МТиМП ДНР

В Донецкой Народной Республике полным ходом идет выдача единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на школьников. Подано более 144 тысяч заявок, средства выплачены на более 82 тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- По выплатам на школьников: подано более 144 тысяч заявок, средства выплачены на более 82 тысяч детей. Чтобы осуществить выплаты как можно быстрее, все службы работают без выходных, - заявил Пушилин.

Одно из почтовых отделений в Макеевке, где родители школьников получили первые выплаты, посетил первый заместитель министра труда и социальной политики ДНР Денис Стрельченко.

- Большинство заявителей – порядка 90 процентов - получат денежные средства через Центральный Республиканский Банк, - рассказал Денис Стрельченко.

Он отметил, что родители, получающие деньги через почтовые отделения, будут информироваться школами.

- Будут обзвоны, в каком отделении почты получать. Обычно это по месту нахождения образовательной организации, - подчеркнул первый замминистра.

Среди тех, кто первым получил на почте в Макеевке 10 тысяч рублей, немало переселенцев, которые уехали подальше от войны. Многие из них еще не оформили банковские карты, поэтому такой способ для них самый удобный.

Анна Гущина переехала в Макеевку из Северска, где сейчас идут боевые действия. Ее ребенок ходит в 53-ю школу.

- Это очень значительная и своевременная помощь, поможет подготовить ребенка к школе. Канцтовары купить, одежду. Такие расходы сейчас занимают основную часть нашего семейного бюджета, - рассказала женщина после получения выплаты.

Елена Костюк перебралась в Макеевку из Мариуполя еще в апреле. Говорит, что подача документов в школе заняла всего полчаса, а через неделю уже получила деньги.

- В школе предъявила паспорт, ИНН, свидетельство о рождении и адресную справку. Учитель помогла правильно заполнить заявление, - поделилась Елена.

Стоит отметить, что в первый этап выплат - до 15 сентября - получила деньги только десятая часть родителей школьников. Второй этап продлится до 1 октября. По 10 тысяч рублей сейчас получают родители, подавшие документы в срок с 6 по 15 сентября.

В отношении детей, не приступивших к обучению в связи с нахождением на лечении или оздоровлении в Российской Федерации, данная выплата будет осуществлена в срок до 15 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В школах Донецка выдают продуктовые наборы

У родителей школьников младших классов еще одна приятная новость. С 16 сентября в школах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов, где дети из-за обстрелов учатся дистанционно, начали поэтапно выдавать продуктовые наборы. Делается это взамен горячего питания для школьников 1-4 классов и льготной категории учащихся до 11 класса.

В Горловке начали получать продуктовые наборы на школьников младших классов. Фото: АГ Горловки

- Регулярность выдачи пищевых продуктов в наборе - 1 раз в 20 рабочих дней. Для получения наборов по графику вас пригласят представители школы, - пояснил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Аналогичный порядок и в других городах.

Состав набора продуктов определен методическими рекомендациями Минобразования и Минздрава ДНР. Это крупы (бобовые) в ассортименте, макаронные изделия, фрукты (соки плодоовощные, напитки витаминизированные), молоко в упаковке предприятия-изготовителя (длительного срока хранения), сахар и масло растительное.

Выдача пищевых продуктов осуществляется согласно Указу Главы ДНР №484 от 27 августа 2022 года «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования». Эти документом утверждены суммы финансирования на одного ребенка из расчета на завтрак 76,45 рубля и на обед - 107,03 рубля.

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