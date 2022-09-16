В результате теракта в Луганске погибли Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель

На месте происшествия работают спецслужбы. Фото: ЛИЦ

Сегодня в Луганске в результате теракта погибли Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Трагедия произошла вследствие взрыва, прогремевшего около полудня в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Республики Леонид Пасечник.

Лидер ЛНР констатировал, что киевская власть перешла все рамки дозволенного.

- Сегодня в результате террористического акта погибли Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного, - отметил он.

Леонид Пасечник подчеркнул, что данное происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом. И добавил, что правоохранительные органы уже занялись поиском лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры.

- Уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления. Ситуация в республике находится под контролем. Мы - жители ЛНР - не должны поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов, - отметил глава государства.

По предварительной информации, взрыв повредил третий этаж здания прокуратуры. Фото: t.me/gplnr

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. Уточнялось, что третий этаж прокуратуры получил повреждения. Сотрудники ведомства были эвакуированы, а на место происшествия выехали спецслужбы - медики, представители МЧС и МВД, в том числе специалисты-саперы.

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