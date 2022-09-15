ДелаюКонтент: В Луганске прошел медиафорум для блогеров

Участниками стали 100 блогеров, журналистов, сотрудников пресс-служб, студентов, школьников и участников из разных сфер, которые интересуется работой в социальных сетях. Фото: ОД «Мир Луганщине»

В Луганске прошел медиафорум #ДелаюКонтент, его участниками стали 100 блогеров, журналистов, сотрудников пресс-служб, студентов, школьников и участников из разных сфер, которые интересуется работой в социальных сетях.

Подать заявку на участие в медиафоруме #ДелаюКонтент могли все желающие, в том числе и из освобожденных территорий ЛНР. Организовали такое обучение в сфере медиа в Общественном движении «Мир Луганщине».

– Кому же, как не вам, доносить правду, которая через некоторое время будет познаваться уже другими поколениями. Они будут ссылаться на ту информацию, которую мы с вами здесь и сейчас будем получать и транслировать, – обратился руководитель Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко к участникам форума.

Участников медиафорума поприветствовали политики из России и ЛНР. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Член Генерального совета «Единой Россиии» Виктор Водолацкий на открытии форума отметил, что благодаря журналистам и блогерам представители власти быстрее реагируют на проблемы, которые существуют.

– Социальные сети – это не только Луганская Народная Республика, ваши социальные сети – это вся мировая паутина. И когда о жителях ЛНР пишут ложь, вы способны доказать обратное, показать правду всему миру. Я желаю вам на этом нелёгком поприще чистых помыслов, добрых дел, – сказал Виктор Водолацкий.

Участниками стали 100 блогеров, журналистов, сотрудников пресс-служб, студентов, школьников и участников из разных сфер, которые интересуется работой в социальных сетях. Фото: ОД «Мир Луганщине»

На открытии форума начальник информационно-аналитического отдела Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Алина Заец объявила конкурс для участников. В течение мероприятия им нужно было сделать публикацию на своих страницах в социальных сетях о медиафоруме с хештегом #ДелаюКонтент. Во время подведения итогов форума три победителя конкурса получили книги о журналистике, сторителлинге и писательском мастерстве, блокноты и сувениры.

Победителями стали Богдан Антонов из Перевальского района, Дарья Кононенко и команда «Молодая Гвардия» из Свердловского района.

На форуме перед участниками выступили специалисты медиасферы. Они рассказали о создании фото и видеоконтента, хейтерах, оформлению блогов, и техниках современного письма. Кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры журналистики и издательского дела ЛГПУ Алёна Дроздова рассказала участникам о составлении заголовков, визуальной составляющей новости и о том, где черпать вдохновение. Магистр изобразительного искусства, старший преподаватель кафедры журналистики и издательского дела ЛГПУ Наталия Емченко провела для участников мастер-класс «Искусство цвета: ликбез по оформлению блога».

– Надеюсь, выбранная для выступления тема действительно «зацепила» аудиторию и, возможно, послужит стартом для более глубокого изучения теории цвета и основ композиции, что позволит делать ещё более качественный контент! Для меня это новый опыт. Было здорово! Невероятная атмосфера мероприятия, активная и отзывчивая аудитория! – поделилась впечатлениями спикер форума Наталия Емченко.

Участниками стали 100 блогеров, журналистов, сотрудников пресс-служб, студентов, школьников и участников из разных сфер, которые интересуется работой в социальных сетях. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Старший преподаватель кафедры журналистики и издательского дела ЛГПУ Дарья Каторгина рассказала участникам о хейтерах и как себя с ними вести. Практическим заданием стали смоделированные ситуации хейта в комментариях, на которые все потренировались отвечать.

– Журналистика для меня – это открытость и правдивость информации, которую корреспонденты различных средств массовой информации доносят гражданам. Спасибо организаторам медиафорума #ДелаюКонтент за поддержку, как профессиональных журналистов, так и тех, для кого журналистика – просто хобби, – рассказал участник из Кировска Ярослав Кирсанов.

О правилах «стильного» медиатекста на форуме рассказала старший преподаватель кафедры журналистики и издательского дела ЛГПУ Наталья Калина. Участникам форума она посоветовала найти свою интонацию и свой голос, понять, что нового каждый может рассказать миру.

– Этот форум стал для меня отличной возможностью узнать много нового, взглянуть на всё свежим взглядом, получить практические знания, пообщаться со спикерами и обрести новые знакомства, – поделилась Алёна Лумеровская из Лутугино.

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