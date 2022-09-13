Как возрождается Мариуполь

В Мариуполе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь преображается с каждым днем. Во всех районах идут стройки, благоустройства, открываются новые отделения учреждений. В начале сентября в городе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям, которые потеряли свое жилье в ходе боевых действий. Ключи торжественно передал семьям Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Вручил ключи восьми семьям, которые потеряли жилье в ходе военных действий, среди них одна семья многодетная, - рассказал руководитель государства.

В Мариуполе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе вручили ключи от новых квартир первым восьми семьям Фото: Александр ИВАНОВ

Еще не так давно в этом месте стояли полностью разрушенные боями дома. А сейчас благодаря российским строителям здесь вырос новый, красивый и современный микрорайон.

В рекордные сроки специалисты проделали масштабнейший объем работ - микрорайон оказался очень уютным и эффектным, таким, где действительно хочется жить.

Глава Республики отметил, что к сдаче в сентябре этого года подготовлено уже три дома, это еще 278 квартир. А военно-строительная компания России, показавшая рекордные сроки строительства, приступит ко второй очереди возведения жилья.

- Хоть специальная военная операция еще не закончилась, но мы видим - пришла Россия и начался процесс созидания, - подчеркнул во время торжественной церемонии лидер страны.

Начата еще одна стройка

Работы по возведению жилья в Мариуполе не останавливаются. Российские строители вместе с местными коллегами трудятся в несколько смен. Недавно Россия начала новую стройку в городе - комплекс из четырех многоквартирных жилых домов. Он возводится в Октябрьском районе Мариуполя.

Строительство новых домов Фото: Александр ИВАНОВ

Строительство новых домов Фото: Александр ИВАНОВ

Строительство новых домов Фото: Александр ИВАНОВ

- У нас сейчас по улице Артема строятся трехэтажные панельки, всего - четыре дома. Эти дома также предназначены для жителей города, - сказал глава администрации района Иван Фтиц.

Практически во всех домах уже вылиты фундаменты. Некоторые из домов – начинают возвышаться. Уже выстраивают первые этажи. В работах одновременно задействовано несколько кранов, грузовиков и тракторов.

- Работы действительно кипят, - говорит мариупольчанка Виктория Бараян. – Строители сказали, что делают все качественно, это для них на первом месте. Немаловажно отношение рабочих к своему делу. Мы здесь точно знаем, что город отстраивается без остановки, так что через несколько лет его будет просто не узнать. Очень хочется приблизить это, поэтому многие помогают, записываются на временные работы.

Специалисты из Тульской области ведут строительство 19 объектов в городе. Об этом сообщил Министр строительства Тульской области Константин Лопухов. 16 объектов – это жилые дома. Уже подошли к концу ремонтные работы по детскому саду. Здание уже сдано в эксплуатацию. Строительство общежития также находится на заключительном этапе.

Школам – особое внимание

Российские строители особое внимание в Мариуполе уделяют и школам. Их восстанавливали в сжатые сроки, чтобы 1 сентября дети приступили к обучению. В некоторых школах работы еще идут, однако они не препятствуют учебному процессу.

В 26 школе проходят обучение дети всех возрастных групп из Приморского района. Ученики большой части этого района не смогли приступить к занятиям в школах по месту жительства из-за разрушений вызванных боевыми действиями.

В 26 школе проходят обучение дети всех возрастных групп из Приморского района Фото: Александр ИВАНОВ

В 26 школе проходят обучение дети всех возрастных групп из Приморского района Фото: Александр ИВАНОВ

- На 2 этаже 26 школы внутренние работы в классах завершены и в них полным ходом проходит учебный процесс, - рассказывают строители. - В других частях школы идет завершающий этап внешних и внутренних работ, которые планируется завершить к 1 октября. Тогда для детей станет доступным и обновленный спортзал.

В Жовтневом районе Мариуполя капитально отремонтируют парк 50-летия Победы над фашистской Германией Фото: Александр ИВАНОВ

Медицина – для людей

Также в Мариуполе возведен новый многофункциональный медицинский центр. Он находится на улице Бахмутской, на территории действующей городской больницы скорой медицинской помощи.

Многопрофильный медцентр построен с нуля и под ключ специалистами Военно-строительной компании. Отмечается, что работы на объекте шли круглосуточно, все производственные процессы велись параллельно.

Отмечается, что медицинский центр возведен в рекордно короткие сроки – всего за 85 суток. Он рассчитан на 60 коек и оборудован самым современным оборудованием.

- Это действительно рекорд, это подвиг. Я благодарен каждому строителю, каждому человеку, который принимал участие в работе на этой площадке, и не только на этой. Мы сейчас посетили Многофункциональный медицинский центр, он стал 34-м по счету за все время строительства таких ковидных госпиталей. Сроки, конечно, потрясают, - отметил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Стало известно, что в Мариуполе будет создан многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Технический проект уже готов и рассмотрен.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что строительство центра будет осуществляться совместно с Министерством обороны России.

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