Под Мариуполем на сельхозугодиях российские саперы уничтожили более 300 противотанковых мин

Мощный взрыв уничтожил сотни мин Фото: Иван ЖИЛЯК

Саперы сводного отряда разминирования Министерства обороны РФ обезвредили сельхозугодия в окрестностях аэропорта Мариуполя. Подрывом уничтожено более трехсот украинских боеприпасов.

- В ходе обследования в окрестностях аэропорта на окраине Мариуполя были обнаружены два минных поля: одно на 40 мин, а второе — на 264 противотанковые мины ТМ-62М. Так как противник мог использовать самодельную взрывчатку поставленную под мины, дабы ее невозможно было разминировать, было принято решение их уничтожить накладными зарядами взрывчатки, — прокомментировал командир подразделения с позывным «Днестр».

Саперы постоянно ведут обследование местности Фото: Иван ЖИЛЯК

Он добавил, что после очистки от взрывоопасных предметов, оставленных украинской армией, сельскохозяйственные угодья будут пригодны для мирного использования.

Напомним, Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, в ходе военных действий город был полностью блокирован, а затем зачищен от оккупантов.

Мины уничтожали накладными зарядами взрывчатки Фото: Иван ЖИЛЯК

Серьезные бои велись и на подступах к городу. Украинские боевики буквально напичкали минами все поля вокруг Мариуполя. В соседнем Першотравневом районе тысячи гектаров сельхозугодий оказались в зоне повышенной минной опасности. Из-за чего после окончания боевых действий аграрии не могли вести работы.

По обращению фермерских хозяйств и главы районной администрации Бориса Тримы работы по разминированию постоянно проводят российские саперы и взрывотехники МЧС ДНР. Благодаря этому в районе удалось собрать хороший урожай зерновых.

Обнаруженные мины подготовили к подрыву Фото: Иван ЖИЛЯК

Урожайность озимой пшеницы в Першотравневом районе составила 40 центнеров с гектара. По информации начальника райуправления по работе с сельхозпроизводителями Ирины Чернышовой, такой выдающийся результат получился даже с учетом того, что около 150 гектаров культур так и не были убраны. Эти территории еще подлежат проверке на наличие взрывоопасных предметов.

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