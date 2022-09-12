Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 сентября 2022 8:52

Под Мариуполем на сельхозугодиях российские саперы уничтожили более 300 противотанковых мин

Сотни мин были обнаружены в окрестностях аэропорта Мариуполя
Авторы (2):
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Иван ЖИЛЯК
Мощный взрыв уничтожил сотни мин

Мощный взрыв уничтожил сотни мин

Фото: Иван ЖИЛЯК

Саперы сводного отряда разминирования Министерства обороны РФ обезвредили сельхозугодия в окрестностях аэропорта Мариуполя. Подрывом уничтожено более трехсот украинских боеприпасов.

- В ходе обследования в окрестностях аэропорта на окраине Мариуполя были обнаружены два минных поля: одно на 40 мин, а второе — на 264 противотанковые мины ТМ-62М. Так как противник мог использовать самодельную взрывчатку поставленную под мины, дабы ее невозможно было разминировать, было принято решение их уничтожить накладными зарядами взрывчатки, — прокомментировал командир подразделения с позывным «Днестр».

Саперы постоянно ведут обследование местности

Саперы постоянно ведут обследование местности

Фото: Иван ЖИЛЯК

Он добавил, что после очистки от взрывоопасных предметов, оставленных украинской армией, сельскохозяйственные угодья будут пригодны для мирного использования.

Напомним, Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля, в ходе военных действий город был полностью блокирован, а затем зачищен от оккупантов.

Мины уничтожали накладными зарядами взрывчатки

Мины уничтожали накладными зарядами взрывчатки

Фото: Иван ЖИЛЯК

Серьезные бои велись и на подступах к городу. Украинские боевики буквально напичкали минами все поля вокруг Мариуполя. В соседнем Першотравневом районе тысячи гектаров сельхозугодий оказались в зоне повышенной минной опасности. Из-за чего после окончания боевых действий аграрии не могли вести работы.

По обращению фермерских хозяйств и главы районной администрации Бориса Тримы работы по разминированию постоянно проводят российские саперы и взрывотехники МЧС ДНР. Благодаря этому в районе удалось собрать хороший урожай зерновых.

Обнаруженные мины подготовили к подрыву

Обнаруженные мины подготовили к подрыву

Фото: Иван ЖИЛЯК

Урожайность озимой пшеницы в Першотравневом районе составила 40 центнеров с гектара. По информации начальника райуправления по работе с сельхозпроизводителями Ирины Чернышовой, такой выдающийся результат получился даже с учетом того, что около 150 гектаров культур так и не были убраны. Эти территории еще подлежат проверке на наличие взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядят рынки возле ж-д вокзала в Донецке

Торговля овощами еще идет, а вот электролампочку купить сложно (подробнее)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости