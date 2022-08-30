В ДНР выстроили новый график подачи воды населению Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Вода в Донецке будет подаваться теперь один раз в три дня. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на профильное министерство Республики.

- По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР: государственное предприятие «ВОДА ДОНБАССА» с 31 августа централизованную подачу воды населению города Донецка планирует осуществлять 1 раз в три дня согласно вышеприведенному графику, - написал он.

График подачи воды в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Мэр призвал дончан информировать о фактах несоблюдения графика подачи воды местные власти. Для этого он обнародовал телефоны диспетчерских служб администраций районов города.

Буденновский район: +7 (856) 338-19-60, +7 (949) 308-45-86;

Ворошиловский район: +7 (856) 337-02-44, +7 (949) 308-45-87;

Калининский район: +7 (856) 294-43-90, +7 (949) 308-45-88;

Киевский район: +7 (856) 305-62-33, +7 (949) 308-45-89;

Кировский район: +7 (856) 203-51-05, +7 (949) 308-45-91;

Куйбышевский район: +7 (856) 203-75-31; +7 (949) 308-45-90;

Ленинский район: +7 (856) 313-18-18, +7 (949) 308-45-92;

Петровский район: +7 (856) 313-60-48, +7 (949) 308-45-93;

Пролетарский район: +7 (856) 316-10-33, +7 (949) 305-95-60;

г. Моспино: +7 (856) 221-73-06.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР выстроят новый график подачи воды населению. Из-за низкого уровня воды была приостановлена работа Верхнекальмиусской фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение крупных городов ДНР - Донецка, Ясиноватой и части Макеевки. Уточнялось, что забор воды в резервный источник будет производиться в течение трех суток, после чего станция приступит к работе в цикличном режиме. К такой практике специалисты прибегнут впервые.

- Ситуация вынужденная. Только после пробных запусков и определения времени, за которое наполнится канал, можно будет выстроить новый график подачи воды для населения, - заявили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

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