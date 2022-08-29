Богдан Цыганенко, второй подозреваемый в убийстве Дарьи Дугиной, может находиться на Украине

Друг Богдана Цыганенко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Службы донецкого такси сбились с ног: в течение получаса искали машину, которая отвезла бы меня из центра города к дому №32 на улице Шутова в микрорайоне Широкой (Кировский район). Объяснение нашлось, когда подъезжал к родительскому дому подозреваемого в убийстве журналистки Дарьи Дугиной - дончанина Богдана Цыганенко. Девятиэтажка находится по соседству со строительным гипермаркетом «Галактика», который совсем недавно сгорел из-за попадания в него снаряда ВСУ. И сейчас поблизости гулко разрываются боеприпасы.

Возле подъезда с пустыми баклажками (воды в микрорайоне давно нет) собрались местные жители.

- 28-я квартира на седьмом этаже, в которой когда-то с родителями жил Богдан Цыганенко, продана полгода назад. Сейчас там живут другие люди, - бойко рассказывают жители микрорайона Широкой.

- Кто в последнее время жил здесь?

- Мать Богдана - Ольга. Она сейчас в Киеве, девчата говорят. А отец его, царствие ему небесное, умер.

- А долго они в этой квартире жили?

- Родители Богдана ее купили в 90-х годах. Тогда ему было 12 лет. Мальчишка закончил военный лицей в Донецке. Женился. Жена была из Алчевска. Потом умерли его дедушка с бабушкой, они оставили ему дом в частном секторе – тоже Кировский район – на улице Старицкого, 21. Он уехал туда с супругой в возрасте где-то 24 лет, и мы перестали его видеть.

- Как сложилась его жизнь?

- Пожили и развелись. Да что там - чужая семья потемки. У них остался сын. Сейчас живет с мамой в Севастополе. Учится в Нахимовском училище. Слышали, что Богдан с сыном давно не общался.

- А каким Богдана запомнили?

- Нормальным, уравновешенным парнем.

Отправляюсь по адресу, где Богдан жил с женой. А после развода - с мамой. Ольга перебралась к сыну после кончины супруга полгода назад.

Один из соседей подозреваемого в убийстве журналистки Дарьи Дугиной назвал Богдана «обычным пацаном, мужиком нормальным». При этом добавил, что его сосед уехал заграницу.

Дом, в котором жил Богдан Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Соседка Жанна Александровна рассказала, что в доме №21 сейчас никого нет.

- Ольга уехала вместе с сыном, - отметила она.

Из рассказов соседей следует, что Богдан Цыганенко сейчас может находиться если не в Киеве, то на территории Украины.

- Каким запомнили Богдана? - продолжаю.

- Что называется, немного баламутом. Веселым таким, мог пошутить… Общение с Олей (а она работала медсестрой в местной больнице) сводилось к «здравствуйте» утром, когда она на своем черном «Киа» отправлялась на работу.

Корреспонденту «КП» удалось пообщаться и с другом подозреваемого в убийстве журналистки. Сергей Остапенко (бывший водитель) был вхож в дом Богдана. Они вместе чинили автомобили и черенковали виноград. У Богдана была «Волга».

- Не верится, что Богдана в таком подозревают! Со мной он не конфликтовал. Всегда по-соседски помогал. Я был знаком с его родителями, бабушкой и дедушкой, - рассказывает Сергей.

- Как Богдан проводил свободное время?

- У него была своя компания, друзья…

Житель улицы Старицкого также добавил, что бизнес его соседа был связан с Донецким металлургическим заводом. До войны у него было свое малое предприятие.

Напомним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова) - дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области.

Подозреваемая в совершении теракта - гражданка Украины Вовк Наталья.

В официальном сообщении ФСБ России указано, что 23 июля 2022 года в Москву на машине «Mini Cooper» с донецкими номерами Е982ХН DPR, приехала с Донбасса 43-летняя гражданка Украины Вовк Наталья Павловна с 12-летней дочерью Шабан Софией Михайловной. На кадрах, что распространило ФСБ видно, как блондинка, с накачанными губами-варениками проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - покрасит волосы в черный цвет — это видно по кадрам видео от ФСБ. Но «спецкор «КП» выяснил, что Вовк изменила даже цвет глаз с помощью линз!

Как стало известно из заявления ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк сняла квартиру в том же доме, где жила и Дарья Дугина.

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