Мать Натальи Вовк: «Она служила в нацгвардии, это обычная работа»

Мать Натальи Вовк дала подробные комментарии корреспонденту «Комсомольской правды» в отношении дочери Фото: Александр ИВАНОВ

Родительский дом Натальи Вовк по улице Блажевича, 24 находится в Ильичевском районе Мариуполя. Здесь живут ее мать, отец и брат. На этой улице дом Вовк самый зажиточный, в ходе боев по освобождению города от украинских боевиков не пострадал, хотя рядом часто «прилетало» в частный сектор и многоэтажки. В саду зреет шикарный виноград, и о недавних зверствах «азовцев*» ничего не напоминает.

С родителями Наталья не жила, давно переехала. Да и видела их не часто, особенно когда пошла служить в воинскую часть.

О самой Наталье воспоминания соседей разные. Они не хотят, чтобы их снимали на камеру, но замечают, что Наталья была очень активной, все время куда-то моталась. Мужчины подчеркивают, что у нее «накачены губы» и женщина она скрытная.

Мать Надежда Вовк явно растеряна и обескуражена вниманием прессы. Но, само собой, не верит в причастность дочери к убийству Дарьи Дугиной. Говорит, что дочь трудилась в воинской части, а не в «Азове*»... и называет это «самой обычной работой».

- Я не верю в происходящее, - говорит Надежда. - Я с ней не общалась и вообще не знала, что она в Москве. Вчера утром (23 августа - Ред.) я написала ей: «Дочка, я не верю, что это ты».

- А она ответила?

- Нет.

- Считаете, что это мужчина мог сделать?

- Однозначно. Вот вы возьмете ребенка и пойдете теракт совершать?

- Как думаете, зачем она жила в том же доме, что и Дарья Дугина?

- Не знаю. Я по телевизору услышала, что она в Эстонии сейчас. Ничем вам помочь не могу, отец с вами не будет разговаривать. Его вчера уже довели. Дочь вернулась из заграницы в Мариуполь, прошла фильтрацию и получила пропуск на машину. У нее все было хорошо, а что случилось дальше - не знаю.

Дом, где живут родители Натальи Вовк (Шабан) Фото: Александр ИВАНОВ

Надежда Вовк рассказывает, что дочь работала в «Ильичевеце» администратором. В это время она не проходила военную службу. Там было большое сокращение, и Наталья пошла устраиваться в Нацгвардию. Мол, нужно было кормить двоих детей.

- У нее сыну 20 лет, а тому дитю - 29 лет. Не поверю. Может ее просто подставили? Ну и что с того, что она там работала (военнослужащей - Ред.)? Она мне говорила: «Мама, это так тяжело, это мужская работа, если бы не дети, я бы ушла отсюда». А в «Азове *» она не была, - говорит Надежда.

- Наталья была патриотом Украины?

- Мы как все простые люди жили, у нас была какая-та стабильность. Но боимся возвращения Украины, потому что если это произойдет, то не будет ни нас, ни города.

Некоторые соседи говорят, что с родителями у Натальи были не совсем гармоничные отношения, виделись редко.

- Мой ребенок с ее девочкой был в одной группе, - говорит соседка. - Наташа вышла замуж, им сразу родители купили квартиру в 24-м квартале. Муж ее чуть инвалидом не сделал. Так побил, что у нее была гематома в голове. Ей делали операцию. После разошлись. Мы в шоковом состоянии, когда услышали новость о теракте.

Напомним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова) - дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области.

Подозреваемая в совершении теракта - гражданка Украины Вовк Наталья.

В официальном сообщении ФСБ России указано, что 23 июля 2022 года в Москву на машине «Mini Cooper» с донецкими номерами Е982ХН DPR, приехала с Донбасса 43-летняя гражданка Украины Вовк Наталья Павловна с 12-летней дочерью Шабан Софией Михайловной. На кадрах, что распространило ФСБ видно, как блондинка, с накачанными губами-варениками проходит погранконтроль.

В Москве она изменит прическу - покрасит волосы в черный цвет — это видно по кадрам видео от ФСБ. Но «спецкор «КП» выяснил, что Вовк изменила даже цвет глаз с помощью линз!

Как стало известно из заявления ФСБ, прибыв в Москву, Наталья Вовк сняла квартиру в том же доме, где жила и Дарья Дугина.

*Запрещенная в России террористическая организация

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