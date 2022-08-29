«Атлант-Донбасс» обеспечивает продовольственную безопасность Республики

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов. Фото: Николай ИВАНОВ

В преддверии Дня города и Дня шахтера «Комсомолка» пообщалась с человеком, которого знают в шахтерском крае, – Русланом Богдановым – учредителем одной из крупнейших пищевых компаний в регионе «Атлант-Донбасс». Без продуктов торговых марок «Славолия» и «Урожай» многие десятилетия не обходится ни один стол.

ПОСТРАДАВШЕМУ ХЛЕБОЗАВОДУ ПОМОГАЕТ РЕСПУБЛИКА

- Руслан Иванович, некоторые ваши предприятия пострадали в результате артударов ВСУ. За счет чего удается обеспечивать продовольственную безопасность Республики?

- За счет людей - наших работников и запаса прочности предприятий холдинга. Производственные мощности позволяют нам поставлять продукцию не только по месту, но и на освобожденные территории ДНР. Для этого закупаем новые автомобили.

Кроме того, нас поддерживает государство. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с мэром Иваном Приходько приезжали на горловский хлебокомбинат ООО «Мир хлеба», который получил значительные разрушения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины. Лидер государства распорядился оказать пострадавшему предприятию помощь. При этом Денис Владимирович особо отметил, что, несмотря на разрушения и постоянные обстрелы всей Горловки, в кратчайшие сроки предприятие полностью восстановило работу. Хлебопеки на своем месте, работают, они понимают важность своей миссии.

Учредитель «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов и генеральный директор этой компании Дмитрий Кварта лично участвовали в доставке гуманитарной помощи беженцам из Мариуполя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Сейчас каждый день в Донецке жилые районы подвергаются обстрелам.

- Даже в сложившейся ситуации мы понимаем и принимаем всю ответственность, которая ложится на нас, на наши предприятия по производству хлеба и других продуктов питания. Сейчас люди, каждый день подвергая свою жизнь опасности, возят продукцию под обстрелами и на освобожденные территории - в частности, в Волновахский район и Мариуполь.

Недавно был такой случай. В районе Еленовского блокпоста под обстрел украинских боевиков попал наш автомобиль, который вез хлеб в Волновахский район. Водитель – молодец!, не растерялся, прибавив скорости, чудом уцелел, а машину «Урожай» побило осколками. Вся водительская сторона - в «решето». Вот такие герои работают каждый день.

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ

- Руслан Иванович, насколько «Атлант-Донбасс» сейчас является социально ответственным?

- Во время военной спецоперации наша компания оказала гуманитарную помощь освобожденным поселкам – жителям Староигнатьевки, Гранитного и Мирного. Это были первые числа марта.

Потом несколько машин с самым необходимым отправляли в Володарское. Привозили помощь и беженцам из Мариуполя в Безыменное и Мангуш.

Нашу компанию не обязательно призывать оказывать гуманитарную помощь. «Атлант-Донбасс» всегда помогает детям-сиротам и инвалидам.

Учредитель «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов и генеральный директор этой компании Дмитрий Кварта лично участвовали в доставке гуманитарной помощи беженцам из Мариуполя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Требуются ли предприятиям холдинга сотрудники?

- Сейчас у нас трудится порядка двух с половиной тысяч сотрудников. Но при этом хорошие специалисты, трудолюбивые люди нам нужны всегда. В социальных сетях в официальных группах «Атлант-Донбасс» можно не только следить за деятельностью нашей компании, но и непосредственно обратиться по вопросам трудоустройства.

На предприятиях холдинга стабильно выплачивается зарплата, есть социальный пакет. По вопросам трудоустройства звоните по телефону: (071) 314-58-12.

- Как вы считаете, кто такой - Герой нашего времени?

- Я считаю, героями нашего времени - обыкновенных людей, которые живут среди нас, отдают себя всего своему делу, которое приносит огромную пользу всем нам. Героями являются люди, которые, не задумываясь о себе, о своей выгоде, идут на спасение и выручку ближнему своему. Героями являются люди, которые рискуют своей жизнью ради спасения других, которые честно и до конца выполняют свой служебный, гражданский и человеческий долг... Офицер, который накрывает своим телом гранату, спасая подчинённых... врачи, бескорыстно спасающие жизни пациентов... учитель, отдающий всего себя своей работе... хлебопеки, которые, под обстрелами, каждый день идут на работу, чтобы на вашем столе была буханка свежего хлеба… Обычные, рабочие - незаметные герои... чей героизм и состоит в том, что они ежедневно делают в этой жизни то, что считают правильным!

С ПРАЗДНИКОМ!

Первый руководитель «Атлант-Донбасса» Руслан БОГДАНОВ:

- Поздравляю всех жителей города, а особенно сотрудников хлебозаводов, мельницы, майонезной и макаронной фабрик – всех, кто работает в дружной семье «Атлант-Донбасс», с Днем города и Днем шахтера.

От всего сердца хочу выразить огромную благодарность нашим Героям - водителям, пекарям, грузчикам, тестомесам, формовщикам и всем работникам, которые каждый день, подвергая свою жизнь опасности, в такое непростое время выходят на работу, чтобы на наших столах был свежий хлеб и продукты питания.

Хочу пожелать мирного неба, крепкого здоровья и благополучия в семьях. Сплотившись не только на передовой, но и в тылу, все вместе мы победим!

ДОСЬЕ «КП»

Руслан Иванович Богданов – учредитель пищевой компании «Атлант-Донбасс». Коренной житель Макеевки. Давно работает в этом направлении бизнеса и прилагает все усилия для развития и поднятия на лучший уровень пищевую отрасль Республики.

КАК ЭТО БЫЛО

Так выглядел горловский хлебозавод сразу после обстрела ВСУ. Фото: «АТЛАНТ-ДОНБАСС»

Последнее время украинским обстрелам постоянно подвергаются предприятия компании. Под обстрел со стороны ВСУ попал хлебозавод № 1 в Горловке, получив значительные разрушения, пострадал хлебозавод №2 города Донецка. Там было повреждено вентиляционное оборудование и остекление. Снаряды ВСУ прилетали и на территорию Донецкого майонезного завода и на территорию мельницы.

Кроме того, снаряды повредили остекление офисных зданий. К счастью, обошлось без жертв, сотрудники предприятий не пострадали.

- Это преступление против мирных жителей Донбасса и, если таким образом украинские террористы думают нас запугать, думают, что мы перестанем работать и производить хлеб для людей, то они глубоко ошибаются! Мы любим свою родину и будем бороться за нее. Все наши сотрудники понимают важность своей работы для своего дома, для всей республики. Они - настоящие герои нашего времени! - прокомментировал «КП» генеральный директор компании «Атлант-Донбасс» Дмитрий Кварта.

СПРАВКА «КП»

«Атлант-Донбасс» (ТМ «Урожай» и «Славолия») - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе, объединяющий четыре направления - хлебопекарное, масложировое, мукомольное и макаронное, а также подразделение по развитию собственной розничной сети.

В Группу входят 7 хлебозаводов, мукомольное предприятие, майонезный завод, макаронная фабрика и порядка трех тысяч торговых точек, в том числе ларьков «Урожай».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненая на седьмом месяце беременности дончанка Мария Стаценко родила дочь Алису

Девушка попала под обстрел ВСУ в районе Дома Правительства 8 июня (подробнее)

Майонез от «Славолии» выбирает каждый второй житель Республики

Это показал соцопрос (подробно)