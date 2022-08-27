В Шахтерске на соревнованиях гиревиков отличились… боксеры

Ольга Клименко ни разу не проигрывала на городских соревнованиях, и в этот раз тоже была лучшей. Фото: АГ Шахтерска

В Шахтерске ко Дню города и Дню шахтера прошли традиционные соревнования по гиревому спорту. Юноши и девушки из Шахтерска, Тореза и Стожковского состязались на площадке городского парка культуры и отдыха «Юбилейный».

- В нашем городе гири – популярный вид спорта среди молодежи и жителей старшего возраста. Даже девочки соревнуются, - отметила сотрудница администрации Шахтерска Элла Бижко.

Силу и мастерство в этот раз продемонстрировали боксеры спортивного клуба «Рось», спортсмены клуба гиревого спорта Владимира Куликова, кадеты «Черноморских казачьих войск», а также молодые любители гиревого спорта. Гиревики состязались в разных весовых и возрастных категориях - до 12, до 14, до 16, до 18 лет и старше.

Главный судья соревнований Александр Сидельников пожелал каждому участнику успехов и достойно показать себя.

Многократный чемпион мира, Европы и Азии Владимир Куликов (в центре) – кумир гиревиков Шахтерска и ДНР. Фото: АГ Шахтерска

Для молодых спортсменов мастер-класс показали заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер по гиревому спорту, многократный чемпион мира, Европы и Азии Владимир Куликов и его ученик Игорь Мальцев.

Владимир Куликов сумел за пять минут 58 раз одновременно поднять две 16-килограммовые гири в толчке по длинному циклу. Это упражнение считается наиболее тяжелым по физическим нагрузкам и технике выполнения.

Поднять две гири сразу – непростая задача. Фото: АГ Шахтерска

Все пятеро боксеров из клуба «Рось», которые участвовали в соревнованиях, были в числе победителей и призеров. Никита Рябушкин, Ольга и Виталий Клименко заняли первые места, Кирилл Резин и Никита Москаленко – вторые.

- Наши ребята традиционно показывают высокие результаты не только в боксе, но и в гирях, - рассказал «КП» руководитель спортивного клуба «Рось» Александр Сидельников. – Занятие гирями входит в процесс подготовки боксеров.

15-летняя Ольга Клименко ни разу не проигрывала на этих соревнованиях. Вот и сейчас смогла 83 раза поднять в рывке пудовую гирю. А в толчке по длинному циклу 68 раз подняла одну 14-килограммовую гирю.

Ольга и в боксе – чемпион. Донецкой Народной Республики.

- Захотела и пришла, – коротко объяснила девушка свое решение, принятое два года назад.

Родители сначала отговаривали, даже обращались к Сидельникову. Но потом успокоились, увидев, что у дочери не сиюминутное увлечение. И все получается.

- У нас в клубе много девушек занимается, - подчеркнул Александр Иванович.

Александр Сидельников со своими воспитанниками - Кириллом Резинным (слева направо), Ольгой и Виталием Клименко, Никитой Рябушкиным и Никитой Москаленко. Фото: АГ Шахтерска

А недавно в клуб пришел и 11-летний брат Ольги. На этих соревнованиях он был лучшим в своей возрастной категории.

Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами управления культуры, молодежи, спорта и туризма администрации города Шахтерска.

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