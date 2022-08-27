Для жителей ЛНР изменился адрес на посылках и письмах, отправляемых в Россию

За последние годы почта стала популярным у населения местом. Фото: «Почта ЛНР»

«Почта ЛНР» 23 августа в очередной раз обменялась посылками и письмами с Россией. Предыдущий обмен был 9 августа. Теперь почтовое ведомство будет делать это чаще. Также улучшится и качество услуг почтовой связи. На сайте предприятия можно узнать, где сейчас находится посылка или письмо.

Пункт обмена почтовыми отправлениями между ЛНР и РФ в середине июля был переведен из села Куйбышево Ростовской области в город Донецк Ростовской области. На предприятии «Почта ЛНР» объяснили, что сделали это с целью увеличения частоты обмена почтой с АО «Почта России» и для улучшения качества услуг почтовой связи.

Теперь жителю ЛНР, чтобы получить письмо или посылку из РФ, либо отправить в Россию, необходимо указать новый адрес в такой последовательности:

- для гражданина - фамилия, имя, отчество; для юридического лица - полное или краткое наименование;

- а/я № 21, г. Донецк, Ростовская область, 346330;

- название своей улицы, номер дома, номер квартиры, почтовый индекс;

- также для ускорения доставки желательно указывать номер телефона.

Конкретно это выглядит так:

Отправитель (или получатель) в ЛНР

Петров Петр Петрович

а/я № 21, г. Донецк, Ростовская обл., 346330

ул. Мира, 1, кв. 10 (ваш адрес)

291000 (индекс вашей почты)

072-ХХХ-ХХ-ХХ

Получатель (или отправитель) в России

Иванов Иван Иванович

пр. Ленина, 7 кв. 21

г. Москва, Московская обл.

213456

+7-495-ХХХ-ХХ-ХХ

Для отправки посылки в ЛНР из РФ или другой страны мира также необходимо указывать измененный адрес получателя - а/я № 21, г. Донецк, Ростовская обл., 346330.

На «Почте ЛНР» предупредили, что все отправления, на которых было указано село Куйбышево Ростовской области, будут направляться в город Донецк Ростовской области. Письма и посылки после их обработки доставят адресатам. Поэтому жителям Республики не стоит волноваться.

Кстати, на сайте «Почты ЛНР» можно узнать, где находится ваша посылка или письмо, введя трек-номер в форму для поиска в разделе «Отследить»

- Признание Россией Республик Донбасса снимает немало бюрократических ограничений. Вот и приближение пункта обмена посылками и письмами к границе с ЛНР позволяет ускорить их доставку, - говорит житель Луганска Андрей Ткаченко. – Теперь ждем большего – прямой отправки почтовой корреспонденции. Как это делается в регионах России. Хотя и понимаем, что такая возможность появится только после референдума и включения Донбасса в состав России.

Тем временем, «Почта ЛНР» открыла на освобожденных территориях почти 20 отделений почтовой связи. И их количество увеличивается каждую неделю.

- Рад возможности получать посылки от родственников из России, - говорит житель освобожденного города Рубежное Анатолий Иванович. – У нас в городе тоже почта начала работать.

БУДЬ В КУРСЕ!

Вес почтового отправления ограничен

Важно знать, что вес одного письма не может превышать 100 граммов, а посылки – 10 килограммов. У работников почты или на сайте предприятия можно заранее узнать, что отправляемые вами вещи не запрещены к пересылке. Суммарная стоимость товаров в одной посылке не должна превышать 15 тысяч рублей.

Проконсультироваться можно по телефонам «горячей линии»: +7-959-100-72-10, +38-072-100-72-10, (0642) 59-08-16. Понедельник-четверг: с 08-00 до 16-45, пятница: с 08-00 до 15-30.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячее питание, пункты охраны и денежные выплаты: Какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября

На Августовской педагогической конференции в Луганске рассказали, какие российские стандарты введут в школах ДНР и ЛНР с 1 сентября (подробнее)