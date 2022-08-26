В ДНР прибыл «Поезд здоровья» из России

Опытные врачи из разных регионов РФ, современное оборудование - в машинах есть все необходимое для оказания первичной медицинской помощи населению. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Донецкую Народную Республику под эгидой Общероссийского народного фронта прибыл «Поезд здоровья» из России. Это мобильный медицинский комплекс, который оборудован всем необходимым для полноценного проведения диагностики, лечения и диспансеризации жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Поезд встретил в Торезе председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко вместе с руководителем ОНФ Михаилом Кузнецовым и министром здравоохранения Республики Дмитрием Гарцевым. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Он отметил, что в «Поезде здоровья» имеется оборудование для лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.

- Более того, предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ и лаборатория, - заявил он.

По прибытию в Торез жителей осмотрели российские врачи - терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, рентгенолог, врач УЗИ и пульмонолог.

По прибытию в Торез жителей осмотрели российские медики. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Уточняется, что медкомплекс будет находиться в Торезе до 2 сентября.

- Поручил министру здравоохранения определить график и маршрут выездов «Поезда здоровья». Важно, чтобы жители самых отдаленных населенных пунктов ДНР получали качественную медицинскую помощь, - заявил Виталий Хоценко.

Напомним, ранее сообщалось, что военные врачи России развернули на территории освобожденного Северодонецка в ЛНР мобильный госпиталь. Он оснащен диагностической лабораторией, цифровым рентгенографом, аудиографом и другим оборудованием. В течение дня медики могут провести здесь качественное обследование более чем 200 пациентов.

Рядом с мобильным отделением по оказанию медицинской помощи жителям города была организована также выдача продовольственных наборов и лекарств.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Нашим лошадкам будет что кушать»: Волонтеры доставили корм и лекарства в конноспортивные клубы Луганска

Союз зоопарков и аквариумов России, ВСКС и Народный фронт передали в ЛНР помощь для животных (подробнее)